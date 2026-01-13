Ο Πολυχρόνης Γρίβεας στον Όμιλο Διβάνη ως Chief Strategy & Business Officer

Ο Όμιλος Διβάνη ανακοινώνει την ένταξη του Πολυχρόνη Γρίβεα στο ανώτατο διοικητικό του σχήμα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Chief Strategy & Business Officer και Group Hotel General Manager.

Ο κ. Γρίβεας διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού, έχοντας διατελέσει, μεταξύ άλλων, Διευθύνων Σύμβουλος του Astir Palace Hotel & Marina Complex, έχει ηγηθεί μεγάλων σύνθετων τουριστικών και αναπτυξιακών έργων, ενώ έχει υπηρετήσει σε διοικητικές θέσεις διεθνών ξενοδοχειακών ομίλων όπως Foxwoods Resorts, Fairmont Hotels & Resorts και Sofitel Hotels, στις ΗΠΑ και την Ελλάδα.

Στο νέο του ρόλο θα έχει την ευθύνη της στρατηγικής κατεύθυνσης, της επιχειρησιακής λειτουργίας όλων των ξενοδοχείων του Ομίλου, καθώς και της περαιτέρω ανάπτυξής του.

«Η ένταξη του Πολυχρόνη Γρίβεα στον Όμιλο Διβάνη αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα» σημειώνει ο Πρόεδρος του Ομίλου Διβάνη, κ. Σπύρος Διβάνης. «Η διεθνής του εμπειρία, η βαθιά γνώση του κλάδου της φιλοξενίας και η αποδεδειγμένη ικανότητά του να ηγείται σύνθετων οργανισμών και μετασχηματισμών, ευθυγραμμίζονται απόλυτα με το όραμα και τις αξίες του Ομίλου μας. Έχει την πλήρη εμπιστοσύνη και υποστήριξή μου και είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση, ανάπτυξη και βιώσιμη εξέλιξη του Ομίλου Διβάνη, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών.»

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να αναλαμβάνω καθήκοντα σε έναν Όμιλο με τόσο μακρά ιστορία, ισχυρές αξίες και καθοριστική συμβολή στην διαμόρφωση της ελληνικής φιλοξενίας» δηλώνει ο κ. Γριβέας. «Ο Όμιλος Διβάνη αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς χάρη στους ανθρώπους του. Πιστεύω βαθιά ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η ψυχή κάθε επιτυχημένου οργανισμού και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τις ομάδες του ομίλου για να χτίσουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης, με σεβασμό στην κληρονομιά του και όραμα για το μέλλον.»

Ο Όμιλος Διβάνη ηγείται της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα από το 1958, έχοντας στην κατοχή του 7 πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες στην Αθήνα, τα Μετέωρα, τη Λάρισα και την Κέρκυρα, ανταγωνιζόμενος διεθνή brands στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Με πορεία 68 ετών και γνώμονα τη διαρκή ανανέωση και καινοτομία, φημίζεται για τις υπηρεσίες 5* του, καθώς και τη φιλόξενη ατμόσφαιρά του, διακρίσεις για τις οποίες έχει κερδίσει διεθνή και εθνικά βραβεία (μεταξύ των οποίων ως το Καλύτερο Hotel Brand στη χώρα).

Ως ο πιο ιστορικός ξενοδοχειακός Όμιλος της Ελλάδας, το όνομα «Διβάνης» έχει καταστεί συνώνυμο με την premium φιλοξενία στη χώρα, χάρη στο επίπεδο των υπηρεσιών του, τις πρωτοποριακές ιδέες που διαχρονικά εισάγει στον τουριστικό κλάδο, αλλά και το φημισμένα «οικογενειακό» ύφος του.