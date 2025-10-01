Ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε την πώληση της Telekom Romania - Στα 40 εκατ. ευρώ τα καθαρά έσοδα

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη πως ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (TKRM).

Με την ολοκλήρωση της πώλησης, η Vodafone Romania αποκτά ολόκληρο το ποσοστό του ΟΤΕ στην TKRM (το 100% μείον 7 μετοχές που κατέχει η S.N. Radiocomunicații), και η Digi Romania τον κλάδο καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος, καθώς και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής της TKRM. Το συνολικό τίμημα για την πώληση της TKRM ανήλθε σε €70 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα, μετά τις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη & έξοδα/προβλέψεις, ανήλθαν σε περίπου €40 εκατ., τα οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους.

Ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες της έκτακτης αμοιβής στους μετόχους του στα οικονομικά αποτελέσματα Γ΄ τριμήνου (13 Νοεμβρίου 2025), υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.