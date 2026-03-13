Τον κομβικό ρόλο του Ομίλου ΟΤΕ στην ανάδειξη της Ελλάδας σε έναν σύγχρονο ψηφιακό κόμβο μέσω των προηγμένων υποδομών συνδεσιμότητας που διαθέτει, ανέδειξε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Χονδρικής του Ομίλου ΟΤΕ, σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τον χωροταξικό σχεδιασμό των σύγχρονων Data Centers. Ο κ. Κωνσταντινίδης τόνισε ότι η Ελλάδα, χάρη στις επενδύσεις του ΟΤΕ, διαθέτει τις υποδομές που χρειάζονται για να εξυπηρετήσει την τεράστια κίνηση που απαιτούν τα Data Centers.

Οι προηγμένες υποδομές συνδεσιμότητας του ΟΤΕ, εντός και εκτός Ελλάδας

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι τα δύο βασικά στοιχεία ενός ψηφιακού κόμβου είναι τα Data Centers και οι υποδομές συνδεσιμότητας. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι «αν τα Data Centers είναι η καρδιά της ψηφιακής οικονομίας, οι ψηφιακές υποδομές συνδεσιμότητας είναι οι αρτηρίες που τροφοδοτούν διαρκώς όλο αυτό το οικοσύστημα». Επισήμανε ότι η χώρα διαθέτει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, τη γεωγραφική της θέση, αποτελώντας «γέφυρα» ανάμεσα στη Μέση Ανατολή, την Ασία, τη Μεσόγειο, την Αφρική, την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, και ανέλυσε πώς ο Όμιλος ΟΤΕ διασφαλίζει προηγμένες ψηφιακές υποδομές συνδεσιμότητας για τη χώρα, αξιοποιώντας το γεωστρατηγικό αυτό πλεονέκτημα με τρία βασικά χαρακτηριστικά: 1) μεγάλες χωρητικότητες για την εξυπηρέτηση της ολοένα αυξανόμενης κίνησης 2) αξιοπιστία και εφεδρικότητα με εναλλακτικές οδεύσεις και 3) τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά από πλευράς ταχύτητας και latency.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Ελλάδα συνδέεται μέσω Μεσογείου με ένα από τα μεγαλύτερα διηπειρωτικά καλώδια σήμερα, το Asia-Africa-Europe-1 (ΑΑΕ1), στο οποίο ο ΟΤΕ συμμετέχει μαζί με άλλους μεγάλους παρόχους. Το καλώδιο αυτό, μήκους 25.000 χιλιομέτρων, που ξεκινά από το Χονγκ Κονγκ, καταλήγει στη χώρα μας στα Χανιά της Κρήτης. Όπως σημείωσε ο κ. Κωνσταντινίδης, «η χωρητικότητά του είναι τεράστια, ικανή να εξυπηρετήσει περίπου 60 Tbps, δηλαδή περίπου 12 φορές τη συνολική κίνηση ευρυζωνικότητας της Ελλάδας». Και πρόσθεσε: «Πέρα από την υποθαλάσσια υποδομή, υπάρχουν και οι επίγειες cross-border διασυνδέσεις με όλες τις γειτονικές χώρες και ειδικότερα με την Τουρκία που αποτελεί μια επιπλέον βασική πύλη της χώρας για την κίνηση εξ’ ανατολών. Εκεί έχουμε cross-border interconnection της τάξης των 10Tbps.»

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές εντός της χώρας, ο κ. Κωνσταντινίδης σημείωσε ότι το δίκτυο κορμού του ΟΤΕ είναι αναμφίβολα το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών, τόσο σε επίγειες όσο και σε υποβρύχιες υποδομές, με συνολικό μήκος 56.000 χλμ. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή, κατασκευάζονται 8 νέα υποβρύχια καλώδια στο Αιγαίο.

Για τη διεθνή διασύνδεση της Ελλάδας με την Ευρώπη, ο κ. Κωνσταντινίδης επισήμανε ότι ο ΟΤΕ διαθέτει μακράν τις καλύτερες υποδομές, με τρεις διαφορετικές φυσικές οδεύσεις: 1) μέσω Βαλκανίων με τον Διαβαλκανικό οπτικό άξονα που φτάνει μέχρι Φρανκφούρτη και Άμστερνταμ, 2) μέσω Ιταλίας με υποβρύχιο καλώδιο Κέρκυρας-Μπάρι, και από εκεί με επίγειες οπτικές ίνες μέχρι Φρανκφούρτη και Παρίσι/Λονδίνο, και τέλος, ως backup όλων των προηγούμενων 3) το υποβρύχιο καλώδιο Asia-Africa-Europe-1 που «βγαίνει» σε Μπάρι και Μασσαλία. «Μιλάμε για ένα οπτικό δίκτυο συνολικού μήκους 17.000 χιλιομέτρων και χωρητικότητα περίπου 20-25 Tbps», τόνισε. Ολοκληρώνοντας το σκέλος της διεθνούς συνδεσιμότητας, διαβεβαίωσε ότι «αν κάποιος επιλέξει να επενδύσει στην Ελλάδα για data center, ειδικότερα ως προς τη συνδεσιμότητα μπορεί να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής». Ο Όμιλος ΟΤΕ, όπως συμπλήρωσε, είναι παρών σε όλα τα λειτουργούντα Data Centers της χώρας, εξασφαλίζοντάς τους διασύνδεση περίπου 5Tbps, η οποία αναβαθμίζεται διαρκώς.

Ο στρατηγικός ρόλος του ΟΤΕ στην ψηφιακή ωριμότητα της Ελλάδας

Ερωτηθείς σχετικά με την καθημερινή συνδεσιμότητα και την ψηφιακή ωριμότητα της Ελλάδας, ο Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Χονδρικής του Ομίλου ΟΤΕ δήλωσε ότι για να γίνει μια χώρα ψηφιακός κόμβος, βασική προϋπόθεση είναι και η ίδια η χώρα να είναι «ώριμη» ψηφιακά. «Εμείς στον Όμιλο ΟΤΕ αυτό το έχουμε θέσει ως βασική στρατηγική προτεραιότητα και μάλιστα το έχουμε εντάξει στο όραμά μας. Θέλουμε μεγαλώνοντας εμείς ως εταιρεία, να ανεβάσουμε ταυτόχρονα και τη χώρα στις πρώτες θέσεις ψηφιακής ωριμότητας της Ευρώπης», υπογράμμισε. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Όμιλος πραγματοποιεί διαχρονικά πολύ μεγάλες επενδύσεις σε FTTH και 5G, αναβαθμίζοντας τις υποδομές της χώρας με τα πιο σύγχρονα δίκτυα.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο ΟΤΕ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, καλύπτοντας πάνω από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο να φτάσει τα 3,5 εκατ. έως το 2030 συμπεριλαμβανομένου και του κομβικού έργου UFBB, φτάνοντας έτσι την κάλυψη σε πάνω από το 70% του συνόλου των γραμμών της χώρας. Αντίστοιχα, στην κινητή τηλεφωνία, η πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του 5G ξεπερνά το 99%. Στο 5G SA, το δίκτυο της COSMOTE TELEKOM είναι το πρώτο και μέχρι στιγμής μοναδικό εμπορικά διαθέσιμο στη χώρα, με πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη στο 78%.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Κωνσταντινίδης τόνισε ότι οι εντυπωσιακές αυτές επιδόσεις αποτελούν μια έμπρακτη απόδειξη ότι η χώρα, με την καθοριστική συμβολή του ΟΤΕ, θέτει τις βάσεις για να γίνει πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική και έτοιμη για την ψηφιακή οικονομία του μέλλοντος.