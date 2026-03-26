Ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος φέρνει το premium ελληνικό ηλεκτρικό σκούτερ NOOS® στnν αγορά των Βαλκανίων σε συνεργασία με την Automakedonija AD Skopje

Η ECOSHIFT®, η Μονάδα Καινοτομίας του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με την είσοδο στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την Automakedonija AD Skopje, έναν από τους κορυφαίους διανομείς αυτοκινήτων της χώρας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Automakedonija AD Skopje αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου εισαγωγέα και διανομέα του NOOS®, του premium ηλεκτρικού σκούτερ που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται από την ECOSHIFT® σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, εισάγοντας ένα νέο πρότυπο αστικής κινητικότητας στη Βόρεια Μακεδονία.

Η ECOSHIFT® παρουσιάζει ένα υψηλών προδιαγραφών, ευρωπαϊκής κατασκευής ηλεκτρικό όχημα σε μια ταχέως εξελισσόμενη αγορά αστικής κινητικότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνεργασία τοποθετεί το NOOS® ως μια ελκυστική νέα επιλογή για τους αστικούς μετακινούμενους που αναζητούν επιδόσεις, σχεδιασμό και μετακίνηση μηδενικών εκπομπών.

Το NOOS®, ένα 100% ηλεκτρικό σκούτερ κατασκευασμένο στην Ευρώπη, made in Greece by Greeks, ξεχωρίζει στην κατηγορία L3e-A1 συνδυάζοντας καθαρό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό με προηγμένη μηχανολογία και πρακτικότητα για καθημερινή χρήση. Με motorsport DNA, προσφέρει μια premium εμπειρία οδήγησης προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σύγχρονης πόλης.

Εξοπλισμένο με κινητήρα Bosch, μέγιστη ισχύς 5 kW, και με δύο αποσπώμενες μπαταρίες, το NOOS® προσφέρει αυτονομία έως 131 χλμ., καλύπτοντας άμεσα τις ανάγκες της καθημερινής αστικής μετακίνησης, διατηρώντας παράλληλα υψηλή απόδοση και αποδοτικότητα. Μέσω της συνεργασίας αυτής, οι πελάτες στη Βόρεια Μακεδονία θα έχουν πρόσβαση σε όλη την γκάμα EV οχημάτων της ECOSHIFT®. Η συνεργασία θα επικεντρωθεί επίσης στην ενίσχυση της παρουσίας του brand και στην επιτάχυνση της υιοθέτησης ποιοτικών λύσεων ηλεκτρικής κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το NOOS® είναι ήδη διαθέσιμο μέσω των εκθεσιακών χώρων της Automakedonija AD Skopje, ενώ προγραμματίζεται η δημιουργία ενός αποκλειστικού EV Experience Showroom στο Q2 του 2026, σε προνομιακή τοποθεσία στο κέντρο των Σκοπίων.

Οι πωλήσεις υποστηρίζονται από ένα πλήρες δίκτυο υπηρεσιών after-sales, διασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη εμπειρία ιδιοκτησίας από την πρώτη ημέρα.

Η εμπορική διάθεση ξεκινά την 01.04.2026, με άμεση διαθεσιμότητα.