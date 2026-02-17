O μετασχηματισμός της Q&R σε πολυσχιδή όμιλο πληροφορικής με τη στήριξη εφοπλιστικών κεφαλαίων

Απρόσκοπτα εξελίσσεται το στρατηγικό πλάνο του ομίλου πληροφορικής Quality & Reliability (Q&R), το οποίο εκτός από την οργανική ανάπτυξη προβλέπει ανάπτυξη μέσω στρατηγικών εξαγορών, επέκταση σε ευρωπαϊκές αγορές και ενίσχυση της παρουσίας του σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το Tech Defence και η Nαυτιλία.

H είσοδος της Σοφίας Σωτηράκου στο μετοχικό κεφάλαιο της Quality & Reliability το 2024 καλύπτοντας ομολογιακό δάνειο 19 εκατ. ευρώ επέτρεψε στην εταιρεία πληροφορικής να αποκτήσει ισχυρό ταμείο και να προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε μπαράζ εξαγορών ενισχύοντας το αποτύπωμά της στον κλάδο. Η κυρία Σωτηράκου, σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Καραγιώργη, απέκτησε το 32% της εισηγμένης και εξελέγη πρόεδρος του ΔΣ. Μαζί της εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης και άλλοι εφοπλιστές όπως για παράδειγμα ο κ. Ηλίας Γκότσης.

Πρόσφατα, η εταιρεία ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων με μεγάλη συμμετοχή μικροεπενδυτών ύψους 8,8 εκατ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε σε ποσοστό 118% χωρίς να μείνουν αδιάθετες μετοχές ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση.

Nαυτιλιακή τεχνολογία και εφαρμογές άμυνας

Tελευταία εξαγορά της Q&R ήταν η συμμετοχή στην εταιρεία MTIS με 51% έναντι 2,66 εκατ. ευρώ. Η MTIS είναι πάροχος προηγμένων τεχνολογικών λύσεων με ισχυρό αποτύπωμα στη ναυτιλιακή τεχνολογία και την αμυντική τεχνολογία (defence-tech), με εφαρμογές διττής χρήσης (dual-use) που εξυπηρετούν τόσο εμπορικές όσο και επιχειρησιακές/κρατικές ανάγκες. Διαθέτει παρουσία και τεχνογνωσία σε τομείς όπως άμυνα & ασφάλεια, θαλάσσια επιτήρηση και επιχειρησιακή επίγνωση, πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση και κρίσιμες υποδομές.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 2,66 εκατ. και θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις ύψους 1.331.979 ευρώ η καθεμία, καταβλητέες η 1η με την υπογραφή και η 2η το 2027 με την δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

«Η ναυτιλία, ως ένας από τους πλέον καθοριστικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, απαιτεί λύσεις υψηλής ανθεκτικότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Με τη MTIS, ενισχύουμε την ικανότητά μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που συνδέουν τη ναυτιλιακή τεχνολογία με εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Q&R κ. Π. Πασχαλάκης. Το 2024 η MTIS είχε έσοδα 2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1 εκατ. ευρώ. Η Q&Ρ έχει δικαίωμα να αποκτήσει το υπόλοιπο 49% έως το 2028.

Είσοδος σε κυβερνοασφάλεια, ΑΙ και SAP

Είχαν προηγηθεί τρεις στρατηγικές εξαγορές στους κρίσιμους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοασφάλειας και του ERP-SAP BUSINESS ONE.

Πρόκειται για το 51% της SquareDev έναντι 1,1 εκατ. ευρώ αλλά και με συμμετοχή 1 εκατ. σε αύξηση κεφαλαίου. Η εταιρεία έχει έδρα το Βέλγιο και δραστηριοποιείται στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διαχείριση μεγάλων δεδομένων. To 2024 είχε έσοδα 270.000 και καθαρά κέρδη 60.000 ευρώ. Σημειώνεται πως η Q&R είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις του κλάδου που έχουν αναλάβει συμβάσεις για έργα Τεχνητής Νοημοσύνης βασισμένα σε πλατφόρμα ΑΙ της IBM.

Η δεύτερη εταιρεία είναι η SysteCom που δραστηριοποιείται στην κυβερνοασφάλεια. Αποκτήθηκε το 60% έναντι 1,5 εκατ. ευρώ. Η Q&R έχει δικαίωμα για την απόκτηση και του υπόλοιπου 40% έως το 2028. Το 2024 η SysteCom είχε έσοδα 3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 290.000 ευρώ.

Η τρίτη εξαγορά αφορούσε στην εταιρεία Alexander Moore που δραστηριοποιείται στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (ERP System) με εξειδίκευση στο SAP. Αποκτήθηκε το 76,19% έναντι 1,43 εκατ. ευρώ. Το 2024 η εταιρεία είχε έσοδα 1,28 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 100.000 ευρώ.

Η Q&R το 2024 είχε τζίρο 15 εκατ. ευρώ, κέρδη ebitda 2,54 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 567.000 ευρώ.

Με τις νέες εξαγορές -αν διατηρηθούν οι επιδόσεις του 2024- όταν ενοποιηθούν τα μεγέθη η εισηγμένη θα εμφανίσει τριπλάσια καθαρή κερδοφορία και 40% αύξηση τζίρου. Οι εξαγορές έχουν γίνει με ίδια κεφάλαια χωρίς τη λήψη δανεισμού. Η κεφαλαιοποίηση της Q&R βρίσκεται πλέον στα 45 εκατ. ευρώ με τη μετοχή να έχει κάνει αξιοσημείωτη κούρσα από το 2024, όταν άλλαξε η μετοχική σύνθεση με απόδοση άνω του 100%.