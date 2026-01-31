Το σχέδιο της Nvidia να επενδύσει έως και 100 δισ. δολάρια στην OpenAI για να την βοηθήσει να εκπαιδεύσει και να λειτουργήσει τα τελευταία μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης της έχει σταματήσει, αφού ορισμένοι μέσα στην εταιρεία «κολοσσό» των τσιπ εξέφρασαν αμφιβολίες για τη συμφωνία, ανέφερε η Wall Street Journal την Παρασκευή.

Η εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο τα σχέδιά του να επενδύσει έως και 100 δις δολάρια στην OpenAI, σε μια συμφωνία που θα έδινε στην εταιρεία του ChatGPT τα χρήματα και την πρόσβαση που χρειάζεται για να αγοράσει προηγμένα τσιπ, τα οποία είναι απαραίτητα για να διατηρήσει την κυριαρχία της σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, ανέφερε ότι οι εταιρείες επανεξετάζουν το μέλλον της συνεργασίας τους και ότι οι τελευταίες συζητήσεις περιλαμβάνουν μια επένδυση μετοχικού κεφαλαίου δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων ως μέρος του τρέχοντος γύρου χρηματοδότησης της OpenAI.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει τονίσει ιδιωτικά στους συνεργάτες του κλάδου τους τελευταίους μήνες ότι η αρχική συμφωνία των 100 δις δολαρίων δεν ήταν δεσμευτική και δεν είχε οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Χουάνγκ έχει επίσης επικρίνει ιδιωτικά, αυτό που έχει περιγράψει ως «έλλειψη πειθαρχίας» στην επιχειρηματική προσέγγιση της OpenAI και έχει εκφράσει ανησυχία για τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει από εταιρείες όπως η Alphabet, Google και Anthropic, πρόσθεσε η WSJ.

«Είμαστε ο προτιμώμενος συνεργάτης της OpenAI τα τελευταία 10 χρόνια. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Nvidia σε δήλωση που έστειλε μέσω email στο Reuters.

Η OpenAI δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και επενδυτές, όπως η SoftBank Group προσπαθούν να συνάψουν συνεργασίες με την OpenAI – η οποία δαπανά σημαντικά ποσά σε data centers – στοιχηματίζοντας ότι οι στενότερες σχέσεις με τη startup θα τους προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κούρσα της Tεχνητής Nοημοσύνης.

Η Amazon βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια στην OpenAI και το ποσό μπορεί να φτάσει τα 50 δισ δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Πέμπτη.

Η OpenAI επιδιώκει να συγκεντρώσει έως και 100 δις δολάρια σε χρηματοδότηση, αποτιμώντας την σε περίπου 830 δις δολάρια, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters.