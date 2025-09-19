Nvidia: Επενδύει 2,71 δισ. δολάρια για την ενίσχυση βρετανικών AI startups

Η Nvidia έχει δεσμευτεί να επενδύσει 2 δισ. λίρες (2,71 δισ. δολάρια) για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο και για την επιτάχυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ο «κολοσσός» των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, που είναι αυτή τη στιγμή η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αρκετές εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση του οικοσυστήματος ΑΙ startups στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Investing.

Μεταξύ των συνεργατών συγκαταλέγονται οι Accel, Air Street Capital, Balderton, Hoxton Ventures και Phoenix Court.