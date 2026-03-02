Noval Property: Στα 26,2 εκατ. ευρώ η λειτουργική κερδοφορία το 2025 - Αύξηση 27%

Λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) 26,2 εκατ. ευρώ σημείωσε η Noval Property to 2025, καταγράφοντας αύξηση της τάξης των 5,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 27%) σε σχέση με τη χρήση 2024.

Παράλληλα καταγράφηκαν:

Έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων 37,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 13%) σε σχέση με τη χρήση 2024.

Εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδύσεων1 693,6 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025, αυξημένη κατά 45,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 7%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Εσωτερική λογιστική αξία (NAV) 554,9 εκατ. ευρώ (4,39 ευρώ ανά μετοχή) την 31 η Δεκεμβρίου 2025, με αύξηση 35,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 7%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της Εταιρείας, ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property δήλωσε:

«Η εκτέλεση και ολοκλήρωση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της Noval Property συνεχίστηκε επιτυχώς παραδίδοντας σε χρήση δύο ακόμη ακίνητα μέσα στο 2025: το κτήριο μεικτής χρήσης ''Ardittos House'' στο Μετς και το σύγχρονο κτήριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας, στο Μαρούσι.

Παράλληλα, η δέσμευση της Εταιρείας για την αναμόρφωση του αστικού τοπίου μέσω σύγχρονων και βιώσιμων έργων επιβεβαιώθηκε με την απόκτηση πιστοποίησης LEED Gold για τα συγκεκριμένα κτήρια. 33,4 20,6 10,9 37,8 26,2 18,3 Έσοδα από μισθώματα Λειτουργική κερδοφορία Kεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες Κύρια Οικονομικά Στοιχεία (σε εκάτ. ευρώ) 2024 2025 3 Η ενεργητική διαχείριση και η υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικά πιστοποιημένων κτηρίων, συνέβαλαν στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας και στην περαιτέρω ενίσχυση της εσωτερικής λογιστικής αξίας (NAV), η οποία διαμορφώθηκε σε 555 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου (GAV) ανήλθε σε 694 εκατ. ευρώ. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα με την οποία εφαρμόζεται η στρατηγική της Εταιρείας, επιταχύνοντας τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθεκτικού χαρτοφυλακίου. Βασική προτεραιότητα της Noval Property για το προσεχές διάστημα αποτελεί η ολοκλήρωση του σημαντικού έργου της κοινοπραξίας The Grid SA, καθώς και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μέσω της αναβάθμισης και επανατοποθέτησης υφιστάμενων ακινήτων, δημιουργώντας μακροχρόνια αξία και διατήρηση αυτής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω νέων στοχευμένων επενδύσεων και αποτελεσματικής διαχείρισης της υπάρχουσας ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.»

Επισκόπηση

Τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 37,8 εκατ. ευρώ, έναντι 33,4 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,4 εκατ. ευρώ (13%).

Η αύξηση αυτή αντανακλά την ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της Εταιρείας και την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου, που οδήγησαν στη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων, καθώς και στην ανανέωση ή αντικατάσταση υφιστάμενων μισθωτικών συμβάσεων με ευνοϊκότερους όρους. Παράλληλα, η αύξηση του κύκλου εργασιών των μισθωτών συνέβαλε στην ενίσχυση των εσόδων των μεταβλητών μισθωμάτων.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Noval Property παρέδωσε στην αγορά δύο νέα ακίνητα. Το κτήριο μεικτής χρήσης ''Ardittos House'' στο Μετς, στην Αθήνα το οποίο περιλαμβάνει πολυτελείς κατοικίες και σύγχρονους χώρους γραφείων, ολοκληρώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με την πληρότητα να διαμορφώνεται περίπου στο 60% την 31η Δεκεμβρίου 2025. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, ολοκληρώθηκε και το κτήριο γραφείων υψηλών προδιαγραφών στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι με το ακίνητο να είναι πλήρως μισθωμένο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2026, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την ανακατασκευή του υφιστάμενου κτηρίου γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας 199 στο Μαρούσι και το οποίο παραδόθηκε προς χρήση σε μισθωτή. Ταυτόχρονα, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις κατασκευαστικές εργασίες της ανάπτυξης νέου εξαώροφου συγκροτήματος γραφείων στο Μαρούσι, ιδιοκτησία της κοινοπραξίας The Grid SA, συνολικής δόμησης περίπου 62.000 τ.μ., και με προσδοκώμενη πιστοποίηση LEED Platinum.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση του 2025 ανήλθαν σε 26,2 εκατ. ευρώ, έναντι 20,6 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 27%), χάρη στη σημαντική άνοδο των μισθωτικών εσόδων και την ενίσχυσης της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ έναντι 10,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024. Η σημαντική αυτή αύξηση κατά 7,5 εκατ. ευρώ ή 68%, απορρέει από τις προαναφερθείσες βελτιώσεις αφενός στα έσοδα από μισθώματα και στη λειτουργική αποδοτικότητα και αφετέρου από τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ, η οποία περιόρισε τις δαπάνες τόκων, καθώς και από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Noval Property την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 693,6 εκατ. ευρώ, έναντι 648,3 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 45,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 7%). Η εν λόγω αύξηση αποτυπώνει αφενός την ενεργητική διαχείριση και την ποιότητα των ακινήτων εισοδήματος της Εταιρείας και αφετέρου αντικατοπτρίζει την πρόοδο των εργασιών στα υπό ανάπτυξη ακίνητα του χαρτοφυλακίου της. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 47,6 εκατ. ευρώ, έναντι 72,8 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) την 31η Δεκεμβρίου 2025 ήταν 554,9 εκατ. ευρώ (4,39 ευρώ ανά μετοχή), ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2024 ήταν 519,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 7%). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property, κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Μαρτίου 2026, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025 ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 0,027 ευρώ ανά μετοχή σε σχέση με το 2024 (αύξηση 63%).