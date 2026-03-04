Noval Property: Νέες επενδύσεις σε ακίνητα,  ισχυρό ταμείο και χαμηλοί δείκτες μόχλευσης

Η Noval Property, μέλος του ομίλου Viohalco, συνεχίζει να εστιάζει στην οργανική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου, στην ενεργητική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και στη διατήρηση μιας ανθεκτικής κεφαλαιακής δομής. Αυτό ήταν το μήνυμα της διοίκησης προς τους αναλυτές κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του 2025 όπου η αξία χαρτοφυλακίου επενδύσεων ανήλθε στα 693,6 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 45,3 εκατ. ευρώ (+7%) σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με τον κ. Γεώργιο Κουτσοποδιώτη, διευθύνοντα σύμβουλο της Noval Property η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα και συντηρητικούς δείκτες μόχλευσης. Το ταμείο και τα ισοδύναμα μετρητών στο τέλος του 2025 ανήλθαν σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης δανείων προς αξία χαρτοφυλακίου μειώθηκε περαιτέρω και διαμορφώνεται στο 28%.

Το 70% της συνολικής έκθεσης του χρέους είτε είναι καλυμμένο με αντιστάθμιση είτε έχει σταθερό επιτόκιο, προσφέροντας ουσιαστική προστασία από τη μεταβλητότητα των επιτοκίων. Από την αρχή του έτους, το σταθμισμένο μέσο κόστος του χρέους έχει μειωθεί κατά περίπου 50 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 2,8%, χάρη στις πρωτοβουλίες μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, ενώ η έκθεση στο χρέος με κυμαινόμενο επιτόκιο επωφελήθηκε από τα χαμηλότερα επίπεδα του Euribor.

Οι προτεραιότητες για το 2026

Κύρια προτεραιότητά για το 2026 είναι η ολο­κλήρωση της επέν­δυ­σης για την κατα­σκευή συγκρο­τήμα­τος «πράσι­νων» κτι­ρίων γρα­φείων στη συμ­βολή των οδών Χει­μάρ­ρας και Αμα­ρου­σίου-Xαλαν­δρίου, μέσω κοι­νο­πρα­ξίας (Grid SA), που έχει συστα­θεί σε συνερ­γα­σία με την Brook Lane Capital. Πρόκει­ται για ακίνητο επι­φα­νείας 62.000 τ.μ., που ανε­γείρε­ται στον χώρο των πρώην εγκα­τα­στάσεων της Kodak.

Η κατασκευή έχει προχωρήσει σημαντικά. Η προενοικίαση του υπόλοιπου χώρου εξελίσσεται δυναμικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως πριν την παράδοση.

Επίσης, προχωρεί με σταθερά βήματα η έναρξη της ανάπτυξης στο ακίνητο στην οδό Πειραιώς. Η έγκριση του προεδρικού διατάγματος αναμένεται το φθινόπωρο του 2026 και εκτιμάται ότι η έκδοση των οικοδομικών αδειών θα χρειαστεί περίπου άλλον έναν χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι η κατασκευή θα ξεκινήσει το 2028 και θα ολοκληρωθεί το 2031, δημιουργώντας τη βάση για μια σημαντική μακροπρόθεσμη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Σχετικά με την επέκταση του εμπορικού κέντρου Mare West η διοίκηση επισήμανε ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση: «Θέλουμε να επεκταθούμε στο Mare West, αλλά αυτό θα χρειαστεί αρκετό χρόνο, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τις γειτονικές ιδιοκτησίες, με τις οποίες έχουμε συζητήσεις, αλλά προς το παρόν δεν είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν. Για την ώρα, η επέκταση τίθεται σε δεύτερη μοίρα. Θα το εξετάσουμε».

Με discount 39% η μετοχή - ο στόχος για το χαρτοφυλάκιο ακινήτων το 2030

H διοίκηση επανέλαβε τις προβλέψεις της για τα οικονομικά μεγέθη του 2026. Τα έσοδα από μισθώματα θα ανέλθουν μεταξύ 41,5 εκατ. ευρώ και 43,5 εκατ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία θα κυμανθεί μεταξύ 28 έως 30 εκατ. ευρώ και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) μεταξύ 20 έως 22 εκατ. ευρώ.

Πέρσι τα έσοδα από μισθώματα της εταιρείας ακινήτων ανήλθαν στα 37,8 εκατ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία στα 26,2 εκατ. ευρώ και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες στα 18,3 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025 ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 0,027 ευρώ ανά μετοχή σε σχέση με το 2024 (αύξηση 63%).

Η μετοχή διαπραγματεύεται με discount 39% έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού, το μεγαλύτερο μεταξύ των ελληνικών ΑΕΕΑΠ. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 930 εκατ. ευρώ.