Nova: Πλούσια δράση με όλη τη Stoiximan Super League και ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι, διπλή Bundesliga, Κύπελλο Ελλάδας Betsson στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Συναρπαστικό θέαμα περιμένει τους συνδρομητές της Nova από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 17η αγωνιστική και τους αγώνες Πανσερραϊκός – Κηφισιά (17/1, 15:30), ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (18/1, 19:00) που θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports. Στα κανάλια Cosmote Sport δεσπόζει το ντέρμπι της OPAP Arena, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (18/1, 21:00), ενώ θα μεταδοθούν και οι αναμετρήσεις ΑΕΛ Novibet – Άρης (18/1, 17:00), Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (19/1, 18.00), Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος (19/1, 20:00). Η αναμέτρηση Asteras Aktor – Ολυμπιακός αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τη διοργανώτρια αρχή και βάσει του δικαιώματος αναβολής ενός αγώνα στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο UEFA Champions League. Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 22η αγωνιστική και τα φώτα πέφτουν στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, Γιουνάιτεντ – Σίτι (17/1, 14:30). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Τσέλσι – Μπρέντφορντ (17/1, 17:00), Λίβερπουλ – Μπέρνλι (17/1, 17:00), Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ (17/1, 19:30). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η La Liga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports και συνεχίζεται με την 20η αγωνιστική με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε (17/1, 15:00), Ατλέτικο Μαδρίτης – Αλαβές (18/1, 17:15), Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα (18/1, 22:00).

Η θεαματική γερμανική Bundesliga καθηλώνει στα κανάλια Novasports με διπλή αγωνιστική. Αρχικά με την εμβόλιμη 17η αγωνιστική και τους αγώνες Αμβούργο – Λεβερκούζεν (13/1, 21:30), Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης (13/1, 21:30) και Κολωνία – Μπάγερν (14/1, 21:30) να ξεχωρίζουν. Η συνέχεια είναι με την 18η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι (17/1, 16:30), Χοφενχάιμ-Λεβερκούζεν (17/1, 16:30) και Λειψία – Μπάγερν (17/1, 19:30) να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άγιαξ-Γκο Αχέντ Ιγκλς (17/1, 17:30), Φορτούνα Σιτάρντ-Άιντχοφεν (17/1, 21:00), Φέγενορντ-Σπάρτα Ρότερνταμ (18/1, 17:45) για την 19η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Ταυτόχρονα, οι φίλοι του τένις θα απολαύσουν την τελική φάση των τουρνουά τένις WTA 500 Adelaide International και WTA 250 Hobart International.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν (14/1) τους τέσσερις νοκ άουτ προημιτελικούς αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson, Λεβαδειακός – Κηφισιά (15:00), ΑΕΚ – ΟΦΗ (17:00), Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (18:30), Παναθηναϊκός – Άρης (20:30).

Παράλληλα, θα παρακολουθήσουν τους εξ’ αναβολής αγώνες της 16ης αγωνιστικής της Serie A, Νάπολι – Πάρμα (14/1, 19:30), Ίντερ – Λέτσε (14/1, 21:45), Κόμο – Μίλαν (15/1, 21:45), ενώ για την 21η αγωνιστική θα δουν τις αναμετρήσεις Ουντινέζε – Ίντερ (17/1, 16:00), Νάπολι – Σασουόλο (17/1, 19:00), Κάλιαρι – Γιουβέντους (17/1, 21:45), Μίλαν – Λέτσε (18/1, 21:45).

Για τους φίλους του μπάσκετ θα μεταδοθούν από το ΝΒΑ οι αγώνες Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves (14/1, 03:00), Dallas Mavericks-Denver Nuggets (15/1, 04:30), Houston Rockets-Minnesota Timberwolves (17/1, 04:30), Dallas Mavericks-Utah Jazz (18/1, 24:00), Houston Rockets-New Orleans Pelicans (19/1, 02:00)

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 13 Ιανουαρίου

19:30 Bundesliga – 17η αγωνιστική: Στουτγκάρδη-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports6 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:30 Bundesliga: Αμβούργο-Λεβερκούζεν Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 Bundesliga: Μάιντς-Χαϊντενχάιμ Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

22:00 Coppa Italia – Φάση των 16: Ρόμα-Τορίνο Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

19:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 Bundesliga: Λειψία-Φράιμπουργκ Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 Bundesliga: Κολωνία-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Γκλάντμπαχ Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

02:30 WTA 500 Adelaide International: A’/B’/Γ’’/Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη και της Χριστίνας Κομίνη

04:00 WTA 250 Hobart International: Α’/Β’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα και του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

21:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου Novasports3 Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

02:30 WTA 500 Adelaide International: A’ & Β’ Hμιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα και της Χριστίνας Κομίνη

06:00 WTA 250 Hobart International: Α’/Β’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #138 Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:30 2.Bundesliga: Φορτούνα Ντίσελντορφ-Αρμίνια Μπίλεφελντ Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:00 Pre Game Bundesliga Novasports3 με τον Αποστόλη Λάμπο

21:30 Bundesliga 18η αγωνιστική: Βέρντερ Βρέμης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:30 La Liga 2 – 22η αγωνιστική Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

22:00 La Liga – 20η αγωνιστική: Εσπανιόλ-Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

04:00 WTA 500 Adelaide International: Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

04:00 WTA 250 Hobart International: Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League – 22η αγωνιστική: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

15:30 Stoiximan Super League – 17η αγωνιστική: Πανσερραϊκός-Κηφισιά Novasports2 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Bundesliga: Αμβούργο-Γκλάντμπαχ Novasports6 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Χάιντενχαϊμ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

16:30 Bundesliga: Κολωνία-Μάιντς Novasportsextra2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Λεβερκούζεν Novasportsextra4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

17:00 Premier League: Τσέλσι-Μπρέντφορντ Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:00 Premier League: Τότεναμ-Γουέστ Χαμ Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:00 Premier League: Λιντς-Φούλαμ Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:00 Premier League: Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας Novasports News σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:00 Premier League: Λίβερπουλ-Μπέρνλι Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:15 La Liga: Μαγιόρκα-Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

17:30 Eredivisie – 19η αγωνιστική: Άγιαξ-Γκο Αχέντ Ιγκλς Novasportsextra3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Bundesliga: Λειψία-Μπάγερν Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 La Liga: Οσασούνα-Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

19:30 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:00 Eredivisie: Φορτούνα Σιτάρντ-Άιντχοφεν Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

21:30 2.Bundesliga: Χέρτα-Σάλκε Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

22:00 La Liga: Μπέτις-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

14:30 2.Bundesliga: Καϊζερσλάουτερν-Ανόβερο Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

15:00 La Liga: Χετάφε-Βαλένθια Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:00 Premier League: Γουλβς-Νιούκαστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:15 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:45 Eredivisie: Φέγενορντ-Σπάρτα Ρότερνταμ Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

18:30 Premier League: Άστον Βίλα-Έβερτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:00 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-ΟΦΗ Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:30 La Liga: Θέλτα-Βαγιεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2 – 22η αγωνιστική Novasports Start

22:00 La Liga: Έλτσε-Σεβίλλη Novasports1

22:00 Premier League: Μπράιτον-Μπόρνμουθ Novasports Premier League

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.