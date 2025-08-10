Νότια Προάστια: Η οικονομική, αστική και επενδυτική ταυτότητα της παραλιακής Αθήνας

Η νότια Αθήνα μεταμορφώνεται ραγδαία με έργα δημόσια, αλλά και ιδιωτικά σε έναν από τους πλέον πολυτελείς προορισμούς της Ευρώπης. Το Ελληνικό παραμένει το «στολίδι» αυτής της αλλαγής, ωστόσο και άλλα έργα, όπως το Apollo Hills, ο παραλιακός διάδρομος και οι στοχευμένες δημοτικές παρεμβάσεις, συνθέτουν μια πολυεπίπεδη επενδυτική πραγματικότητα.

Η περιοχή απορροφά ήδη τεράστια κεφάλαια και προσελκύει στρατηγικούς επενδυτές, ενώ ο αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος ενισχύει ουσιαστικά όχι μόνο την τοπική, αλλά και την εθνική οικονομία.

Το Ελληνικό: Η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ελλάδα

Η ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό αποτελεί το μεγαλύτερο έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόκειται για την ανάπτυξη μιας νέας «έξυπνης» πόλης έκτασης 6,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων που θα συνδυάζει κατοικίες, πάρκο, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, γραφεία, ένα υπερσύγχρονο καζίνο και ένα τεράστιο παραθαλάσσιο μέτωπο με μαρίνα και ελεύθερους χώρους. Η Lamda Development, που έχει αναλάβει την υλοποίηση, υπολογίζει ότι το συνολικό κόστος θα ξεπεράσει τα 8 δισ. ευρώ μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. Μόνο για την πρώτη φάση, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι κατασκευές ξεκίνησαν σταδιακά από το 2021 και το πρώτο μεγάλο ορόσημο είναι η παράδοση των πρώτων κατοικιών, του παραλιακού μετώπου και του εμβληματικού ουρανοξύστη Riviera Tower το 2026. Ολόκληρο το πάρκο θα έχει παραδοθεί την ίδια χρονιά. Το καζίνο, που κατασκευάζεται σε συνεργασία με τη Hard Rock, θα λειτουργεί πλήρως επίσης από το 2026. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε πλήρη κλίμακα ως το 2037.

Το οικονομικό αποτύπωμα του Ελληνικού είναι τεράστιο. Υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει έως και 80.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο ανάπτυξης και λειτουργίας, ενώ η συμβολή του στο ελληνικό ΑΕΠ θα φτάσει το 2,4%. Ήδη έχουν εισπραχθεί πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις ακινήτων και συμβάσεις, ενώ συνολικά αναμένονται έσοδα πάνω από 13 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Οι τιμές των κατοικιών κυμαίνονται από 7.200 έως και 11.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αντανακλώντας το υψηλό επίπεδο πολυτέλειας και το διεθνές ενδιαφέρον για επενδύσεις στο έργο.

Αθηναϊκή ριβιέρα, Αστικός περίπατος

Ένα από τα πιο ουσιαστικά έργα υποδομής για την περιοχή είναι η κατασκευή του παραλιακού ποδηλατοδρόμου και πεζόδρομου, ο οποίος θα συνδέει τη Γλυφάδα με τον Άλιμο, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη και την Καλλιθέα, δημιουργώντας έναν ενιαίο διάδρομο κίνησης χωρίς αυτοκίνητο μήκους 18 χιλιομέτρων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 19,13 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η παρέμβαση θα ενοποιήσει το παραλιακό μέτωπο, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες έναν ποιοτικό δημόσιο χώρο με δυνατότητες αναψυχής, μετακίνησης και άθλησης. Παρότι η οικονομική του επίδραση δεν συγκρίνεται με έργα όπως το Ελληνικό, η βελτίωση της προσβασιμότητας, η αύξηση της εμπορικής κίνησης και η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής είναι αξιοσημείωτες.

Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ»

Σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης, το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» αναμένεται να αναβαθμίσει πλήρως το παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θα είναι ανοιχτό και δωρεάν προσβάσιμο για το κοινό, με το πράσινο να καλύπτει περίπου το 75% της συνολικής του επιφάνειας. Ειδικότερα, θα φυτευτούν περισσότερα από 4.000 δέντρα και πάνω από 185.000 θάμνοι σε έκταση 343 στρεμμάτων, ενώ το υπόλοιπο 25% του πάρκου θα διατεθεί για ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις, ποδηλατόδρομους, πολυχώρους άθλησης και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη περιορισμένων ήπιων εμπορικών χρήσεων.

Apollo Hills στη Βούλα

Ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα πολυτελούς κατοικίας βρίσκεται στη Βούλα και φέρει την ονομασία Apollo Hills. Η επένδυση προέρχεται από την Hines σε συνεργασία με το Greece Sotheby’s και ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Η κατασκευή ξεκίνησε στα τέλη του 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2026.

Το έργο περιλαμβάνει πολυτελείς κατοικίες υψηλής αισθητικής και ενεργειακής απόδοσης, περιβαλλοντικά φιλικές και σχεδιασμένες σε απόλυτη αρμονία με το τοπίο. Περιλαμβάνονται επίσης 11.000 τετραγωνικά μέτρα κοινοχρήστων χώρων, πράσινες ζώνες και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ήδη, ένα σημαντικό ποσοστό των κατοικιών έχει κρατηθεί μέσω προπωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση για ακίνητα υψηλής κατηγορίας στα νότια προάστια.

Το οικονομικό αποτύπωμα του έργου αφορά κυρίως την αναβάθμιση της αξίας γης στην περιοχή, την προσέλκυση επενδυτών υψηλού εισοδήματος και την εδραίωση της Βούλας ως προορισμού κατοικίας διεθνούς ενδιαφέροντος.

Αναπλάσεις δημοτικών και πολιτιστικών υποδομών

Παράλληλα με τις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, προχωρούν και έργα τοπικής σημασίας από την Περιφέρεια Αττικής και τους δήμους. Στο Παλαιό Φάληρο, προβλέπεται η ανακαίνιση του Πολιτιστικού Κέντρου «Φλοίσβος» με προϋπολογισμό 2,95 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα 1,85 εκατομμύρια θα διατεθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη δημιουργία πισίνας κοντά στο δημοτικό κολυμβητήριο.

Στην Καλλιθέα, η ενεργειακή αναβάθμιση του πολιτιστικού κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» έχει ήδη δρομολογηθεί, με προϋπολογισμό 1,52 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σχεδιάζεται η αποκατάσταση του ρέματος Ιλισού, ένα έργο περιβαλλοντικής σημασίας που βρίσκεται σε φάση μελέτης.

Παρόλο που οι επενδύσεις αυτές είναι μικρότερης κλίμακας, συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και στην ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών στις περιοχές αυτές.