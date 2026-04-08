NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας

Το 2025 ολοκληρώθηκε για την NN Hellas επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αναπτυξιακή της πορεία και την προσήλωσή της στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για πελάτες, εργαζομένους, συνεργάτες και κοινωνία. Με επίκεντρο την εμπειρία του πελάτη μέσα από σταθερές επενδύσεις στον ψηφιακό της μετασχηματισμό και την ανάπτυξη των ανθρώπων της, η εταιρία συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης.

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων*, ξεπέρασε το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, καταγράφοντας αύξηση παραγωγής κατά 8%, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με την ανάπτυξη της αγοράς Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ανήλθε σε 97,2 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8%, το συνολικό ενεργητικό της εταιρίας υπερέβη τα 5 δισ., ενώ ο Δείκτης Φερεγγυότητας (Solvency II) διαμορφώθηκε στο 155%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ομίλου, η Ελλάδα συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς, καταγράφοντας ισχυρή κερδοφορία καθώς και σημαντική εμπορική δυναμική. Η επίδοσή της ξεχώρισε επίσης στη συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή ασφαλίστρων, με ιδιαίτερα υψηλά αποτελέσματα στα προϊόντα Unit/Index Linked και στην ασφάλιση Υγείας.

Μέσα στο 2025 η εταιρία κατέβαλε 776 εκ. ευρώ σε αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων εξαγορών και λήξεων συμβολαίων – ποσό αυξημένο κατά 72 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2024 –, γεγονός που αντανακλά έμπρακτα τη δέσμευσή της να βρίσκεται σταθερά δίπλα στους ασφαλισμένους της. Παράλληλα, ο δείκτης ικανοποίησης πελατών (NPS – Net Promoter Score) παρέμεινε πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς.

Καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη μιας εξαιρετικής εμπειρίας πελάτη, αποτέλεσε και παραμένει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρίας με την αξιοποίηση και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η NN Hellas έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής της για εκτεταμένη αξιοποίηση δεδομένων και AI σε βασικές λειτουργίες έως το 2027. Ήδη χρησιμοποιεί πρωτοποριακά εργαλεία, όπως το process mining, για τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης στο ταξίδι του πελάτη. Η μετάβαση στο Genesys Cloud ενισχύει τον αυτοματισμό και, μέσω διαλειτουργικών συστημάτων, προσφέρει ενιαία και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση σε όλα τα κανάλια. Παράλληλα, η εφαρμογή της Agentic AI επιτρέπει την πλήρη αυτοματοποίηση της διαχείρισης αιτήσεων εξαγοράς συμβολαίων, βελτιώνοντας την εμπειρία πελάτη και επιταχύνοντας τις πληρωμές.

Η εταιρία υιοθετεί τη φιλοσοφία «Πρώτα Ψηφιακά», αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες της με έμφαση στο self‑service. Στο ανανεωμένο ψηφιακό περιβάλλον του myNN, την πύλη διασύνδεσης του πελάτη, οι ασφαλισμένοι της ΝΝ Hellas μπορούν να αλληλοεπιδρούν απευθείας με την εταιρία, να υποβάλλουν αιτήματα τροποποίησης συμβολαίων και να καταθέτουν δικαιολογητικά πλήρως ψηφιακά. Η χρήση προηγμένων μεθόδων σήμανσης, οργάνωσης και υποστήριξης της αξιολόγησης δεδομένων ενισχύει σημαντικά την άμεση εξυπηρέτηση, ενώ ο εμπλουτισμός της πληροφορίας ενισχύει τη διαφάνεια, με περισσότερες από 33.000 αποζημιώσεις ήδη διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Τέλος, η εμπειρία πελάτη ενισχύεται με τον νέο ψηφιακό βοηθό AI, ο οποίος παρέχει πληροφορίες για συμβόλαια και αποζημιώσεις και σύντομα θα ολοκληρώνει αυτόνομα συνήθεις εργασίες, προσφέροντας μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία.

Η ανάπτυξη του αποκλειστικού Δικτύου παραμένει υψηλή προτεραιότητα της ΝΝ Hellas, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση τόσο της ηγετικής της θέσης στην αγορά όσο και της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Η εταιρία συνέχισε τις στοχευμένες επενδύσεις στη διαρκή εκπαίδευση των συνεργατών και ανέπτυξε προηγμένα εργαλεία, όπως το AI TraiNNer, μια πλατφόρμα που μέσω AI avatars, εκπαιδεύει συνεργάτες σε ρεαλιστικά σενάρια εξυπηρέτησης πελατών.

Στα αποτελέσματα της χρονιάς, καίρια ήταν και η συμβολή των 605 εργαζομένων της. Η εταιρία διατήρησε την ανθρωποκεντρική της κουλτούρα, συνεχίζοντας να επενδύει σε δεξιότητες data & AI, σε πρωτοβουλίες για την ευημερία των ανθρώπων της και σε ισχυρές πολιτικές ισότητας και συμπερίληψης. Στο πλαίσιο αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό της NN Hellas περιλαμβάνει εργαζομένους από επτά διαφορετικές χώρες, ενώ ολοκληρώθηκαν και πρόσθετες αναδιαμορφώσεις εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρίας προκειμένου να είναι 100% προσβάσιμες για όλους. Επιπλέον, μέσα στο 2025, το 76% των εργαζομένων ολοκλήρωσε πάνω από 8 ώρες εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες και AI. H έμπρακτη δέσμευση της εταιρίας προς τους ανθρώπους της επισφραγίστηκε και με μία σημαντική διάκριση: τη 2η θέση στη λίστα των κορυφαίων εργοδοτών στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που συνέβαλαν σε αυτή την αναγνώριση ήταν και το πρόγραμμα “Connection & Wellbeing”, το οποίο βραβεύθηκε διεθνώς και αφορά σε μία ολοκληρωμένη προσέγγισή για την ψυχική και σωματική ευημερία των εργαζομένων αλλά και στην ενίσχυση των μεταξύ τους δεσμών.

Παράλληλα, η NN Hellas συνέχισε τη σταθερή, πολυετή επένδυσή της στην κοινωνία. Με πρωτοβουλίες για την ψυχική και σωματική ευημερία παιδιών, οικογενειών και ηλικιωμένων, καθώς και για την οικονομική ενδυνάμωση της νέας γενιάς, υποστηρίχθηκαν συνολικά 32.195 άνθρωποι, ενώ οι εργαζόμενοι προσέφεραν πάνω από 2.300 ώρες εθελοντισμού, ενισχύοντας έτσι τον ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο της εταιρίας.

Σχολιάζοντας τη χρονιά που πέρασε, η Πρόεδρος ΔΣ & CEO, Φιλίππα Μιχάλη, δήλωσε «Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την NN Hellas, έχοντας ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση που επιτυγχάνει μία εταιρία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν τη δυναμική μας και την εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών. Με συνέπεια στη στρατηγική μας, προχωράμε στον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, αξιοποιώντας δεδομένα και τεχνολογία προς όφελος των ασφαλισμένων, των ανθρώπων μας και της κοινωνίας. Με σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηθική χρήση της τεχνολογίας και τη φροντίδα για τους ανθρώπους και την κοινωνία, θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα».