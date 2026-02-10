Ο παγκόσμιος γίγαντας στα τυχερά παιχνίδια: Στην τελική ευθεία η συνένωση ΟΠΑΠ - Αllwyn

Σήμερα θα ανακοινώσει o ΟΠΑΠ πόσοι μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα εξόδου και δεν θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα της συνένωσης ΟΠΑΠ με Allwyn λαμβάνοντας μετρητά 19,04 ευρώ ανά μετοχή.

Στη συνέλευση του ΟΠΑΠ στις 7 Ιανουαρίου είχαν αντιταχθεί στη διασυνοριακή συγχώνευση με την Allwyn μέτοχοι κάτοχοι 50.154.474 μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% του μετοχικού κεφαλαίου. Aυτοί και μόνο έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου. Σε περίπτωση που το ασκήσουν όλοι, η Allwyn θα πρέπει να εκταμιεύσει περίπου 955 εκατ. ευρώ για να τους πληρώσει. Ωστόσο, η συναλλαγή της συνένωσης δεν κινδυνεύει, καθώς η Αllwyn είχε προχωρήσει έγκαιρα στην άρση του ορίου διαφωνίας πού αρχικώς είχε οριστεί στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η μετοχή έκλεισε χθες στα 17,05 ευρώ. Υποθετικά μαζί με την προσθήκη του μερίσματος 0,80 ευρώ που δικαιούνται όσοι μέτοχοι συνεχίσουν με το νέο σχήμα (σύνολο 17,85 ευρώ) τα 19,04 ευρώ του ανταλλάγματος φαντάζουν ως μια συμφέρουσα συναλλαγή. Υπάρχουν όμως δύο σημαντικά μειονεκτήματα που ενδεχομένως οδηγήσουν κάποιους από τους μετόχους που δεν είχαν συμφωνήσει με τη συγχώνευση να κάνουν δεύτερες σκέψεις και να μην ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου. Το πρώτο είναι πως θα λάβουν το αντίτιμο μετά από τρεις μήνες, όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή και μέχρι τότε οι μετοχές τους θα είναι δεσμευμένες.

Στα 14 δισ. η τρέχουσα αποτίμηση του νέου σχήματος

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά πόσοι τελικά από τους μετόχους του ΟΠΑΠ άσκησαν το δικαίωμα εξόδου, δεδομένου ότι από την ημερομηνία της συνέλευσης έχουν αλλάξει χέρια πάνω από 16 εκατ. μετοχές του οργανισμού και είναι πολύ πιθανό πολλές από αυτές τις μετοχές να ανήκουν σε μετόχους που είχαν αντιταχθεί στη συγχώνευση και ήθελαν για τους δικούς τους λόγους να αποχωρήσουν νωρίτερα. Σημειώνεται πως όσες μετοχές αποκτηθούν από τους μετόχους που θα ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου θα ακυρωθούν. Το νέο σχήμα θα έχει 804.287.612 μετοχές με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 14 δισ. ευρώ. Η Allwyn θα ελέγχει το 78,5% του μετοχικού κεφαλαίου και οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΟΠΑΠ το 21,5%.

Εισαγωγή και σε δεύτερο χρηματιστήριο μετά την Ελλάδα

H συνένωση του ΟΠΑΠ με τη μητρική Allwyn θα δημιουργήσει το δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο παγκοσμίως φορέα λοταριών και τυχερών παιχνιδιών. Η νέα οντότητα θα διατηρήσει τη διαπραγμάτευση στο ΧΑ, ενώ θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η νέα εταιρεία θα μετονομαστεί σε Allwyn και θα μεταφερθεί στη Ελβετία, ευθυγραμμιζόμενη με την παγκόσμια έδρα της Allwyn.

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ αναμένουν ότι η συνενωμένη εταιρεία θα συνεχίσει να είναι επιλέξιμη για ένταξη στους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI και της FTSE.

Η νέα Allwyn θα έχει προ φόρμα έσοδα 5,2 δισ. το 2025 και ebitda 1,9 δισ. ευρώ. Το 70% των ebitda θα προέλθουν από τις 7 λοταρίες που διαθέτει σήμερα η Αllwyn και το 30% από τις νέες εξαγορές που είναι προς ολοκλήρωση (πχ. PrizePicks).