Νέος επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας στην JTI Hellas ο Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος

Τη θέση του Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας (Corporate Affairs & Communications Director) στη JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας, αναλαμβάνει από την 1η Οκτωβρίου 2025 ο Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος.

Ο κ. Σιδηρόπουλος από τον Ιανουάριο του 2023 κατείχε τη θέση του Υπεύθυνου Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας στην εταιρεία, φέρνοντας σημαντική εμπειρία από τους χώρους της πολιτικής και των επιχειρήσεων.

Στο παρελθόν είχε εργαστεί στον τομέα της συμβουλευτικής δημόσιων φορέων και θεσμών, με την ιδιότητα του ειδικού συμβούλου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και ως επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων. Συμμετείχε, επίσης, σε ευρωπαϊκό έργο αστικής ανάπτυξης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και σε πανεπιστημιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τη φαρμακοβιομηχανία και διεθνείς οργανισμούς.

Στον χώρο της βιομηχανίας, έχει διατελέσει Public Affairs, Patient Advocacy & Communications Lead για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα στην εταιρεία TAKEDA, από όπου στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Γενική Διεύθυνση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσικλετών Ελλάδος.

Ο Δρ. Σιδηρόπουλος διαθέτει ένα πλούσιο ακαδημαϊκό, ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο. Με επιστημονικό υπόβαθρο στις Διεθνείς Σχέσεις και μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Υγείας, το 2024 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στα Διεθνή Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας.

Παράλληλα με την εταιρική επαγγελματική του σταδιοδρομία, είναι Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος και Διδάσκων σε ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει συγγράψει μονογραφία που διδάσκεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και κεφάλαια βιβλίων σε έγκριτους διεθνείς εκδοτικούς οίκους. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων.

Αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα η εξέλιξη αυτή. Στην περίοδο που ξεκινά από σήμερα, η JTI, με ακόμη πιο εμφατικό τρόπο, θα συνεχίσει να πορεύεται ως μια κορυφαία εταιρεία που επενδύει στην Ελλάδα, παράγοντας αξία για την οικονομία. Πάντα σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές που έχουν διαμορφώσει την εταιρική ταυτότητά της και έχουν χαρακτηρίσει τη μακρόχρονη ιστορία της».

Όπως σημείωσε η Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Ισραήλ: «Σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τις εταιρικές υποθέσεις και την επικοινωνία της JTI Hellas. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτής της εποχής θα ηγηθεί ο Σίμος Σιδηρόπουλος, ο οποίος προέρχεται από την JTI, κάτι που καταδεικνύει τη φροντίδα, την εμπιστοσύνη και την επένδυση της εταιρείας στους ανθρώπους της. Τον πιο πολύτιμο πόρο της».