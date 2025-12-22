Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοίνωσε ότι ο κ. Αντώνης Κεραστάρης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στις Συγκοινωνίες Αθηνών - Όμιλο ΟΑΣΑ.

Με πολυετή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε διεθνείς και ελληνικές εταιρείες, και αποδεδειγμένη ικανότητα να ηγείται μετασχηματισμών, ο κ. Κεραστάρης διαθέτει το αναγκαίο υπόβαθρο για την επόμενη φάση ενίσχυσης του Ομίλου, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο κ. Κεραστάρης ξεκίνησε την καριέρα του στην Procter & Gamble Hellas το 1996 και στη συνέχεια ανέλαβε σημαντικές διοικητικές θέσεις σε διεθνείς και ελληνικούς ομίλους, (Mercedes-Benz Hellas, Hilton Athens Hotel, Porto Carras S.A., Γρηγόρης Μικρογεύματα Α.Ε. και Allied Domecq Hellas S.A.). Το 2005 ανέλαβε τη θέση του CFO στη COSMOTE Romanian Mobile Telecommunications S.A., ενώ το 2008 εντάχθηκε στη Hellas Online (HOL) ως CFO και στη συνέχεια ως CEO (2009–2014), οδηγώντας την εταιρεία σε μεγάλη φάση ανάπτυξης και κερδοφορίας. Το 2014 ανέλαβε αρχικά τη θέση του Group CFO και στη συνέχεια του CEO της Intralot S.A. (2014–2019). Από το 2020 εντάχθηκε στον Όμιλο Brink’s, αρχικά ως Chairman & Managing Director της Brink’s Hellas και από το 2025 κατείχε τον ρόλο του South Europe Market Unit Leader της Brink’s Inc..

Η Διοίκηση του Υπερταμείου ευχαριστεί θερμά τον απερχόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΑΣΑ, κ. Γιώργο Σπηλιόπουλο, για την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του και τη σημαντική συμβολή του στον μετασχηματισμό του Ομίλου. Κατά τη θητεία του τέθηκαν ουσιαστικά θεμέλια για την ανάπτυξη λειτουργικών συνεργειών μεταξύ ΟΑΣΑ–ΣΤΑΣΥ–ΟΣΥ και την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού των αστικών συγκοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε η ανανέωση του στόλου οχημάτων, η καθολική εφαρμογή των ανέπαφων συναλλαγών Tap ‘n Pay, η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της ATH.ENA card και η υλοποίηση παρεμβάσεων που βελτίωσαν ουσιαστικά την εμπειρία των επιβατών. Παράλληλα, ξεκίνησε η μελέτη και ο σχεδιασμός για το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής, που επανακαθορίζει το συγκοινωνιακό μοντέλο της πρωτεύουσας με έμφαση στην ψηφιοποίηση και τον σεβασμό στον επιβάτη.

Η έλευση του Αντώνη Κεραστάρη συμπίπτει με μια κομβική περίοδο εκτεταμένων βελτιώσεων και μετασχηματισμού στις Συγκοινωνίες Αθηνών, πλάνο που υλοποιείται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών. Η Διοίκηση του Υπερταμείου καλωσορίζει τον κ. Κεραστάρη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΟΑΣΑ, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία του θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής πορείας και του ρόλου του Ομίλου προς όφελος των πολιτών.