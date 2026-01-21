Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑΑ έπειτα από τον αιφνίδιο θάνατο του Robert Goebbels συνεδρίασε εκτάκτως, με αποκλειστικό στόχο την αξιολόγηση και εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, προκειμένου να αποκατασταθεί η πλήρης και νόμιμη λειτουργία των επιτροπών και του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιλογή που τέθηκε στο τραπέζι ήταν εκείνη του Παναγιώτη Ταμπούρλου, υποψηφιότητα που προτάθηκε από την AviAlliance.

Ο άνθρωπος πίσω από το βιογραφικό

Ο Παναγιώτης Ταμπούρλος φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μια εμπειρία άνω των τεσσάρων δεκαετιών στον τομέα των οικονομικών, της διακυβέρνησης και της εποπτείας σύνθετων οργανισμών.

Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και Περιφερειακός CFO σε πολυεθνικές εταιρείες με έντονη παρουσία σε ρυθμιζόμενες αγορές, όπως οι Pfizer/Warner Lambert, Frigoglass και ΟΤΕ, ενώ η εμπειρία του εκτείνεται σε κρίσιμους κλάδους υποδομών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η μακρόχρονη συμμετοχή του σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές ελέγχου εταιρειών όπως ο ΔΕΣΦΑ, η COSMOTE, η DIAS Interbanking Systems και διεθνείς τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε ήδη συνεργαστεί με τον ΔΑΑ, ως ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο στην Επιτροπή Ελέγχου πριν από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, γεγονός που του προσδίδει θεσμική μνήμη και βαθιά γνώση του οργανισμού.

Μετά λοιπόν την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Ταμπούρλος εξελέγη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του Robert Goebbels, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. και ανέλαβε άμεσα καθήκοντα. Η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να τηρούνται όλες οι απαιτήσεις περί ανεξαρτησίας, ποικιλομορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης του υποεκπροσωπούμενου φύλου, ενόψει μάλιστα και των αυστηρότερων ορίων που τίθενται σε ισχύ από το 2026.

Επιπλέον, στην Επιτροπή Ελέγχου ο κ. Ταμπούρλος ανέλαβε μέλος, ενώ Πρόεδρος εξελέγη η Lorraine Σκαραμαγκά, με βάση την αποδεδειγμένη εμπειρία της στην ελεγκτική και λογιστική. Στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο ίδιος ορίστηκε Πρόεδρος, καλύπτοντας απευθείας το κενό που άφησε ο Robert Goebbels, ενώ συμμετέχει και στην Επιτροπή Προσωπικού.