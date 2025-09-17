Νέα σελίδα για το Υπερταμείο με τη δημιουργία του HIIF

Σε νέα εποχή στρατηγικών επενδύσεων εισέρχεται η Ελλάδα, με το Υπερταμείο/Growthfund να μετεξελίσσεται σε ένα σύγχρονο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund - SWF), με στόχο να κινητοποιηθούν επενδυτικά κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία.

Την εκκίνηση αυτής της νέας περιόδου για τις στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα σηματοδότησε η διοργάνωση του Athens International Investor Summit (AIIS), «Επενδύοντας στις Υποδομές ως Μοχλό Ανάπτυξης».

Στόχος της εκδήλωσης, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 40 διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 20 τρισ. δολαρίων, ήταν να αναδείξει την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό για στρατηγικές επενδύσεις στη νέα οικονομία.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο AIIS, η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, καταγράφοντας σταθερά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Αναπτυσσόμαστε με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε τους φόρους, εστιάζουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις, προωθούμε την επιχειρηματικότητα και βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις τοποθετήσεις του. «Τα πετύχαμε όλα αυτά σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας. Έχουμε μια κυβέρνηση που διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία. Το 2023 οι πολίτες μας αντάμειψαν δίνοντάς μας μία νέα εντολή. Αυτό μας ξεχωρίζει, πιστεύω, από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διότι η πολιτική των συνασπισμών μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θεωρώ ότι η μεγάλη πρόκληση, από πολιτική άποψη, είναι να συνδέσουμε τη μακροοικονομική κατάσταση με την καθημερινότητα της ζωής και της εργασίας, σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος ζωής έχει γίνει ένα μεγάλο πρόβλημα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: ΓΤ Πρωθυπουργού/ Δημήτρης Παπαμήτσος

Ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF)

Κομβική στιγμή του AIIS ήταν η επίσημη ανακοίνωση της λειτουργίας του Hellenic Innovation and Infrastructure Fund (HIIF), του νέου επενδυτικού βραχίονα του Υπερταμείου.

Το HIIF, το οποίο θα κινητοποιήσει επενδύσεις στην καινοτομία και τις υποδομές, αρχίζει τη λειτουργία του με αρχικό κεφάλαιο 303 εκατ. ευρώ και με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία διαχείρισης κεφαλαίων του κορυφαίου επενδυτικού οργανισμού Blackrock FMA.

Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κύριος επενδυτικός βραχίονας για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) σε κρίσιμους τομείς. Η πρώτη επένδυση του Ταμείου αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2025.

Σκοπός του HIIF είναι να κινητοποιήσει τόσο δημόσια όσο και ιδιωτική χρηματοδότηση, λειτουργώντας ως συνεπενδυτής μειοψηφίας. Θα συμμετέχει ισότιμα (pari passu) με τους ιδιώτες εταίρους, διασφαλίζοντας έτσι εμπορική βάση στις επενδύσεις και ενισχύοντας την ανεξάρτητη διακυβέρνηση και την επενδυτική πειθαρχία.

Παράλληλα με το HIIF, το Υπερταμείο/Growthfund αναπτύσσει και άλλα επενδυτικά εργαλεία στους τομείς της τεχνολογίας και της άμυνας, όπως το Ταμείο PHAISTOS για επενδύσεις σε δίκτυα 5G και το PHAROS AI Factory, το πρώτο εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη επενδυτική πλατφόρμα.

Ποιος είναι ο ρόλος του HIIF

Το HIIF δεν είναι απλά ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά ένα στρατηγικό όχημα που θα κατευθύνει κεφάλαια σε τομείς όπου η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και αναπτυξιακές ανάγκες. Οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε τομείς της νέας οικονομίας, με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα.

Ειδικότερα, η επενδυτική στρατηγική του HIIF περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

Ψηφιακές Υποδομές: Έργα που θα ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα και θα αναβαθμίσουν τις «έξυπνες» υπηρεσίες.

Πράσινη Μετάβαση και Ενέργεια: Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απανθρακοποίηση και έργα που θα εδραιώσουν την Ελλάδα ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Κυκλική και Γαλάζια Οικονομία: Καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των λιμενικών υποδομών.

Η κινητοποίηση αυτών των επενδύσεων θα βελτιώσει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε περιοχές με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, και θα προωθήσει την περιφερειακή ισότητα.

Επιπλέον, το HIIF θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την αγορά, συμβάλλοντας στην ευρύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στο ελληνικό επενδυτικό οικοσύστημα. Η συνολική του στρατηγική ενισχύει έναν μετρήσιμο εθνικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, με άμεση συμβολή στο ΑΕΠ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η μετεξέλιξη του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο τοποθετεί την Ελλάδα στον χάρτη των διεθνών επενδυτικών προορισμών, ανοίγοντας το δρόμο για μια βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη.