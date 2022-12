Αυτόκλητος υπέρμαχος της ελευθερίας της έκφρασης, ο αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter, προκάλεσε σήμερα κατακραυγή και μια προειδοποίηση για κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή ανέστειλε τους λογαριασμούς Αμερικανών δημοσιογράφων.

Χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή "ανησυχητική", η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα προειδοποίησε τον Ίλον Μασκ ότι θα υπάρξουν "σύντομα" "κυρώσεις" στο πλαίσιο νέου ευρωπαϊκού νόμου.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.