Twitter: Ο Ίλον Μασκ προχώρησε στην αναστολή λογαριασμών δημοσιογράφων

To Twitter ανέστειλε την Πέμπτη τους λογαριασμούς αρκετών δημοσιογράφων, μεταξύ άλλων από τους New York Times και την Washington Post, με τον ιστότοπο να εμφανίζει ειδοποιήσεις "σε αναστολή λογαριασμού" για αυτούς.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει αμέσως γιατί αυτοί οι λογαριασμοί ανεστάλησαν. Όλοι οι δημοσιογράφοι που έχουν τεθεί σε αναστολή έγραψαν τους τελευταίους μήνες για τον ιδιοκτήτη του Twitter, τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, και τις αλλαγές στην πλατφόρμα από τότε που το αγόρασε.

Απαντώντας σε ένα Tweet σχετικά με τις αναστολές λογαριασμών, ο Μασκ έγραψε στο Twitter: «Για τους «δημοσιογράφους» ισχύουν οι ίδιοι κανόνες doxxing όπως και για όλους τους άλλους», μια αναφορά στους κανόνες του Twitter που απαγορεύουν την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών, που ονομάζεται doxxing.

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not