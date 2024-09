Νέα εποχή KARENTA - VWFS: Συνεργασία που ανοίγει νέες προοπτικές στις μακροχρόνιες μισθώσεις οχημάτων

Η Volkswagen Financial Services Hellas και η Κarenta A.E. ενώνουν την εμπειρία και τις δυνάμεις τους και δημιουργούν μια νέα υπηρεσία υπό την ονομασία Karenta Leasing powered by VWFS που αλλάζει τα δεδομένα στην κινητικότητα του ιδιώτη και του επαγγελματία.

Η Karenta Leasing powered by VWFS, ανοίγει για όλους την πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα προνομίων και επιλογών που υπογράφονται από τα δυο κορυφαία ονόματα στον κλάδο του αυτοκινήτου στη χώρα μας.

Η σύμπραξη Volkswagen Financial Services Hellas και Karenta Α.Ε. μέσω της υπηρεσίας Karenta Leasing powered by VWSF δημιουργεί μια απαράμιλλη προστιθέμενη αξία στον ιδιώτη και επαγγελματία οδηγό αφού η εμπειρία και γνώση των υπηρεσιών leasing της Κarenta A.E συναντούν την εκτενή τεχνογνωσία και τη μοναδική δέσμη των οικονομικών λύσεων που προσφέρει η Volkswagen Financial Services Hellas.

Ο κ. Ευάγγελος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Karenta Α.Ε. έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μια πορεία 50 ετών επιβεβαιώνεται και στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και του leasing. Με αυτή τη νέα συνεργασία, οι πελάτες μας θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν κορυφαίες, εξατομικευμένες υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την τεχνογνωσία και την εμπιστοσύνη του μεγαλύτερου Οργανισμού Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη».

Ο κ. André Warmuth, Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen Financial Services Hellas από την πλευρά του προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που ξεκινούμε αυτή τη νέα εποχή συνεργασίας. Είμαι πεπεισμένος ότι η αμοιβαία εκτίμηση και οι συνδυασμένες δυνατότητες των δύο εταιρειών θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες και θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών μας δημιουργώντας νέα πρότυπα εξυπηρέτησης».