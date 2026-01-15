Νέα εποχή για την Bally’s Intralot – BYLOT η νέα ονομασία

Και επίσημα σε νέα εποχή, υιοθετώντας την επωνυμία Bally’s Intralot, εισέρχεται από σήμερα η Intralot, με την εισηγμένη να αποτελεί μία παγκόσμια εταιρία τεχνολογίας και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στις αγορές των λοταριών και των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.

H εισηγμένη Bally’s Intralot από σήμερα 15 Ιανουαρίου 2026, θα εμφανίζεται στα συστήματα του Χρηματιστηρίου με τη νέα επωνυμία Bally’s Intralot Α.Ε. και με διακριτικό τίτλο Bally’s Intralot.

Ταυτόχρονα, αλλάζει και ο κωδικός OASIS της μετοχής, ο οποίος από INΛOT μετατρέπεται σε BYLOT, πλέον αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες, ευθυγραμμίζοντας την εταιρεία με τα διεθνή πρότυπα αναφοράς και διαπραγμάτευσης.

Η μετονομασία δεν αποτελεί απλώς μια τυπική εταιρική πράξη, αλλά αποτυπώνει τη βαθύτερη στρατηγική σύμπλευση της Intralot με τον όμιλο Bally’s, έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, των καζίνο και των ψηφιακών πλατφορμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.

Η νέα ταυτότητα ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας στις διεθνείς αγορές, διευκολύνει την προσέλκυση επενδυτών και υπογραμμίζει τον στόχο για περαιτέρω ανάπτυξη σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Για τους μετόχους και την επενδυτική κοινότητα, η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου, όπου η Bally’s Intralot φιλοδοξεί να αξιοποιήσει το τεχνολογικό της υπόβαθρο, το διεθνές δίκτυο και τις συνέργειες με τον αμερικανικό όμιλο για να ενισχύσει τη θέση της σε αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Η επόμενη μέρα η αγορά των 200 δισ. και οι νέες προκλήσεις

Η ενοποίηση των δύο εταιρειών και η δημιουργία της Bally’s Intralot, συνδυάζει τις αποδεδειγμένες ψηφιακές δυνατότητες της Bally’s International Interactive και την πλατφόρμα δεδομένων Vitruvian με την κλίμακα και την υποδομή λοταριών της Intralot, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων λοταρίας LotosX και PlayerX και των μακροχρόνιων σχέσεων B2G σε 40 χώρες.

Η στρατηγική αυτή συμπόρευση αναμένεται να απελευθερώσει σημαντικές ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων, να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και να δημιουργήσει ένα ισχυρό θεμέλιο για μακροπρόθεσμη επέκταση, ώστε να αξιοποιηθεί μια δυνητική αγορά που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα €200 δισ. παγκοσμίως έως το 2029.

Με δεδομένη την ενοποίηση των Intralot και Bally’s Interactive, το νέο σχήμα αποτελεί πλέον έναν Omni-channel πάροχο με συµπληρωµατικότητα σε τεχνολογία, γεωγραφική κάλυψη και κανάλια διανοµής καθώς και σηµαντικό γεωγραφικό αποτύπωµα για επέκταση σε νέες αγορές B2C.

Η Bally’s Interactive ως γνωστόν διαθέτει ισχυρή παρουσία στη βρετανική αγορά iGaming, όπου συγκεκριμένα κατέχει τη δεύτερη θέση στην αγορά του online καζίνο με περίπου 6 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και υψηλό περιθώριο κέρδους, σχεδόν διπλάσιο από ανταγωνιστικές εταιρείες.

Η συνένωση έχει δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο πάροχο και προμηθευτή τεχνολογίας για iGaming και λοταρίες και ήδη οι συνέργειες που έχουν αναπτυχθεί ξεκίνησαν να εφαρμόζονται σε αγορές όπου έχει παρουσία o Όμιλος, όπως για παράδειγμα στην Κροατία.

Πλέον όπως έγινε γνωστό στην τελευταία γενική συνέλευση η διοίκηση του ομίλου Bally’s Intralot διατηρεί υπό προϋποθέσεις ενδιαφέρον και για την είσοδό και δραστηριοποίησης ως operator και στην ελληνική αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, του online στοιχήματος και καζίνο συμπεριλαμβανόμενων.

Όπως αναφέρθηκε συγκεκριμένα , η Bally’s Interactive έχει σημαντική τεχνογνωσία στο κομμάτι του online gaming και η πρόθεση είναι το πετυχημένο μοντέλο της Μ. Βρετανίας να επεκταθεί σε όλες τις χώρες που η εταιρεία έχει γνώση της της αγοράς.

Προφανώς και η Ελλάδα είναι μια αγορά τέτοια και γίνονται μελέτες κατά πόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις.

Την ίδια ώρα στις ΗΠΑ η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει πως εξασφάλισε ένα νέο συμβόλαιο για Vlt monitoring στη Νεμπράσκα, επέκτεινε το συμβόλαιο για 10 ακόμη χρόνια με τη λοταρία του Άρκανσο και προχώρησε στην υπογραφή νέου συμβολαίου για την παροχή λοταριακού συστήματος νέας γενιάς και άλλων υπηρεσιών με τη λοταρία της Μοντάνα.

Τέλος να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί ένα συνεκτικό σχέδιο περιορισμού των επιπτώσεων από την αύξηση της φορολογίας στην Μεγάλη Βρετανία ,άνω των 80 εκατ. ευρώ σε δύο χρόνια.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η αύξηση του τζίρου σε συνδυασμό με μείωση κινήτρων προς τους παίκτες, περικοπές στο μάρκετινγκ και συνολικά σε λειτουργικές δαπάνες, καθώς και η επιτάχυνση των συνεργειών μεταξύ Intralot και Bally’s. Από την εταιρική παρουσίαση προκύπτει ότι για την περίοδο 2025–2026 ο στόχος είναι να μειωθεί ο αντίκτυπος κατά 50 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026–2027 επιδιώκεται η δημιουργία πρόσθετου «μαξιλαριού» 30 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, τα ενοποιημένα pro-forma μεγέθη για το 2025 τοποθετούν τα έσοδα στα 1,07 δισ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 435 εκατ. ευρώ, με περιθώριο άνω του 40%, ενώ για το 2026, η Intralot προβλέπει EBITDA, μεταξύ 420 και 440 εκατ. ευρώ.