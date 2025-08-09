Νέα επένδυση 11 εκατ. ευρώ από την Bluegr Hotels & Resorts

Με μια επένδυση που ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ, η Bluegr Hotels & Resorts εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο της επιστημονικά τεκμηριωμένης ευεξίας, εγκαινιάζοντας το Nao στο πεντάστερο Minos Palace Resort στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο που ενσωματώνει υπηρεσίες ιατρικής τεχνολογίας και εξατομικευμένων πρωτοκόλλων ευεξίας. Η επένδυση περιλαμβάνει τόσο την πλήρη ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων υποδοχής και εστίασης του ξενοδοχείου, όσο και τη δημιουργία του εξειδικευμένου longevity hub Nao, που τίθεται σε λειτουργία το 2025.

Ο τουρισμός ευεξίας (wellness tourism) είναι μια μορφή τουρισμού που επικεντρώνεται στην προώθηση της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας του ταξιδιώτη, μέσω δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στη συνολική ευεξία του. Κύρια χαρακτηριστικά είναι η βελτίωση ή διατήρηση της υγείας και της ευεξίας, όχι απλώς η αναψυχή ή η εξερεύνηση. Περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως γιόγκα και διαλογισμός, σπα και υδροθεραπείες, μασάζ, καθώς και διατροφολογικές συμβουλές και αποτοξινώσεις.

Σύμφωνα με την κ. Τζίνα Μαμιδάκη, CEO της Bluegr Hotels & Resorts και κινητήριο δύναμη του εγχειρήματος: «Το Nao γεννήθηκε φυσικά, ως απάντηση στην παγκόσμια ανάγκη για έναν πιο χαρούμενο και υγιέστερο κόσμο, και αποτελεί ενσάρκωση της βαθιάς μας δέσμευσης για φροντίδα, βιωσιμότητα, καινοτομία και αριστεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια».

Το Nao εκτείνεται σε επιφάνεια 1.100 τ.μ. σε δύο επίπεδα, με 8 θεραπείες rooms και εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαστήρια τελευταίας τεχνολογίας. Οι υποδομές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φωτοβιοδιέγερση (PBM), κρυοθεραπεία, υπέρυθρη σάουνα και vibroacoustics therapy. Το νέο εγχείρημα, που φέρει τη σφραγίδα επιστημονικού συμβουλίου διεθνούς κύρους, ενσωματώνει σύγχρονες βιοϊατρικές τεχνικές διάγνωσης και πρόληψης, προσφέροντας προγράμματα που ξεκινούν πριν από την άφιξη του επισκέπτη, με στοχευμένες διαγνωστικές και συμβουλευτικές διαδικασίες.

Το Minos Palace Resort, όπου ενσωματώνεται το Nao, διαθέτει 122 δωμάτια και σουίτες (εκ των οποίων 28 με ιδιωτική ή κοινόχρηστη πισίνα), ενώ η γαστρονομική εμπειρία βασίζεται σε τοπικές πρώτες ύλες και μενού σχεδιασμένα με γνώμονα τη μακροζωία. Η εμπορική συνεργασία με το Baba Au Rum, ένα από τα κορυφαία cocktail bars παγκοσμίως, ενισχύει περαιτέρω την premium ταυτότητα του προϊόντος.

Στρατηγικά, η Bluegr επεκτείνει το προφίλ της πέρα από τον παραδοσιακό τουρισμό πολυτελείας, εισερχόμενη σε έναν αναπτυσσόμενο διεθνώς κλάδο, αυτόν της ιατρικής ευεξίας και μακροζωίας, ο οποίος σύμφωνα με εκτιμήσεις της Global Wellness Institute αναμένεται να ξεπεράσει τα $1,3 τρισ. παγκοσμίως έως το 2025. Η εταιρεία επενδύει στον επαναπροσδιορισμό της τουριστικής εμπειρίας, συνδέοντας την υψηλή φιλοξενία με την επιστημονική καινοτομία, προκειμένου να τοποθετήσει το Minos Palace Resort στον χάρτη των κορυφαίων wellness προορισμών διεθνώς.

Να σημειώσουμε ότι η Bluegr Hotels & Resorts, υπό την ηγεσία της CEO Τζίνας Μαμιδάκη, διαθέτει πολυτελείς μονάδες σε Κρήτη και Αθήνα και έχει αποσπάσει πολυάριθμες διακρίσεις για την ποιότητα υπηρεσιών και την εργασιακή της κουλτούρα. Στη στρατηγική της περιλαμβάνεται η προώθηση της βιωσιμότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του Ιδρύματος Γ & Α Μαμιδάκη. Το νέο επενδυτικό βήμα της Bluegr ενισχύει τη θέση της εταιρείας ως ηγέτη στην ελληνική φιλοξενία επόμενης γενιάς, με έμφαση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.