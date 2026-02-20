Νέα «ένεση» ρευστότητας με αύξηση κεφαλαίου 22,8 εκατ. για την Y/KNOT

Σε αύξηση κεφαλαίου 22,8 εκατ. ευρώ προχωρεί η Υ/ΚΝΟΤ (πρώην Κυριακούλης) με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Όπως έγινε γνωστό θα εκδοθούν έως 38 εκατ. νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,6 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την είσοδο της οικογένειας Τζώρτζη στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης έχει γίνει μια προσπάθεια ενασχόλησης με την ποντοπόρο ναυτιλία για ενίσχυση των εσόδων, χωρίς να εγκαταλείπεται ο κλάδος των σκαφών αναψυχής.

Ειδικότερα, έχει αποκτηθεί πλοίο ξηρού φορτίου το οποίο ναυλώνεται σε τρίτους ενισχύοντας τα ετήσια έσοδα, ενώ η οικογένεια έχει καλύψει και ομολογιακό δάνειο 8 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει η εταιρεία.

Σύμφωνα με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, τα καθαρά έσοδα της έκδοσης που θα ανέλθουν στα 21.888.000 ευρώ μετά την αφαίρεση 912.000 ευρώ για δαπάνες της έκδοσης θα διατεθούν ως εξής:

(α) ποσό έως 11.000.000 ευρώγια επενδύσεις σε πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας,

(β) ποσό 8.000.000 ευρώ για την αποπληρωμή ισόποσου υφιστάμενου ομολογιακού δανείου συνδεδεμένης εταιρείας, και

(γ) ποσό έως 2.888.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης.

Η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί στις 16 Μαρτίου.

Σήμερα η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ και η απόφαση της διοίκησης να προτείνει σχεδόν διπλάσια αύξηση κεφαλαίου από την τρέχουσα αξία της εταιρείας προϊδεάζει ότι έχει διερευνηθεί η πρόθεση των βασικών μετόχων να συμμετάσχουν στην αύξηση αλλά να έχει εξασφαλιστεί και συμμετοχή τρίτων που θα καλύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές.