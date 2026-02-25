Νέα, διπλή πανευρωπαϊκή διάκριση για την ELTRAK

Μία ακόμη σημαντική διάκριση απέσπασε η ELTRAK GREECE στα 2025 Europe Digital Awards, έναν θεσμό που στοχεύει στην επιβράβευση των Αντιπροσώπων της Caterpillar με τις πιο δυναμικές επιδόσεις στο Digital Transformation.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εστιάζει στην υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων, στη βελτίωση της online εμπειρίας των πελατών και στην ενίσχυση των πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν σε δύο βασικές κατηγορίες:

, με έμφαση στην ενεργοποίηση πελατών σε VisionLink και PCC. eCommerce Award, το οποίο αξιολογεί την ανάπτυξη και τη δυναμική των online πωλήσεων μέσω των διαθέσιμων ψηφιακών πλατφορμών.

Η ομάδα της ELTRAK, με συντονισμένη προσπάθεια και καθημερινή δέσμευση για συνεχή ψηφιακή εξέλιξη, κατάφερε να διακριθεί ανάμεσα σε ισχυρούς και ιδιαίτερα αξιόλογους ανταγωνιστές από ολόκληρη την Ευρώπη.

Αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής προσπάθειας ήταν η κατάκτηση της 1ης θέσης στην κατηγορία e-Commerce και της 4ης στο Digital Solutions, μια διάκριση που αναδεικνύει όχι μόνο την πρόοδο της εταιρείας στον ψηφιακό χώρο, αλλά και την ικανότητά της να αξιοποιεί στο έπακρο τα διαθέσιμα εργαλεία ώστε να προσφέρει συνεχώς υψηλότερη αξία στους πελάτες της.

«Η επιτυχία αυτή ανήκει σε όλους όσοι συνέβαλαν: στα στελέχη του Digital Team, PSSRs, ISRs, MSRs και σε όλους τους συνεργάτες που εργάστηκαν μεθοδικά για την ανάπτυξη των online καναλιών, αλλά και σε κάθε συνάδελφο που υποστήριξε ενεργά τη μετάβαση σε ακόμη πιο σύγχρονες και ευέλικτες ψηφιακές πρακτικές» σημειώνουν στελέχη της εταιρείας. «Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας τη δυναμική που χτίσαμε, ώστε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα στον ψηφιακό χώρο».

Ο Όμιλος ELTRAK, μέλος του ευρύτερου ομίλου CP Holdings, είναι επίσημος αντιπρόσωπος διεθνών κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα, τροφοδοτώντας τους κλάδους υποδομών, κατασκευών, ενέργειας και ναυτιλίας με προϊόντα και εξοπλισμό κορυφαίας ποιότητας. Από την ίδρυσή του το 1982, υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις 360°, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε έργου με αποτελεσματικότητα και ευελιξία.