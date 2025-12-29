Allwyn: Νέα αγορά μετοχών του ΟΠΑΠ, αξίας 2,21 εκατ. ευρώ

Σε νέα αγορά μετοχών του ΟΠΑΠ προχώρησε η Allwyn International AG, σύμφωνα με ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας που δημοσιοποίησε η εισηγμένη.

Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε η ΟΠΑΠ Α.Ε., στις 24 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε ενημέρωση από την Allwyn International AG (AIAG), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σχετικά με συναλλαγή επί μετοχών της.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025, με την AIAG να αποκτά 120.023 κοινές ονομαστικές μετοχές του ΟΠΑΠ (ISIN: GRS419003009), σε μέση τιμή 18,4839 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε περίπου 2,22 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αγορά των μετοχών πραγματοποιήθηκε τόσο μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και μέσω ιδιωτικών πλατφορμών διαπραγμάτευσης (MTFs).

Η Allwyn International AG συνδέεται στενά με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ:

Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος

Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση αγοράς.