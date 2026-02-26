Μύθοι και πραγματικότητα σχετικά με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του Ομίλου ΟΜΗΡΟΣ στη Λάρισα

Σε συνέχεια πρόσφατων ανακριβών και ψευδών πληροφοριών που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Όμιλος ΟΜΗΡΟΣ ανακοινώνει τα εξής αναφορικά με τα πραγματικά δεδομένα της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του στη Λάρισα.

Μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η άδεια λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του Ομίλου μας στη Λάρισα ανακλήθηκε. Ο λόγος της ανάκλησης είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την πολεοδομική άδεια του κτηρίου το οποίο μισθώνουμε για τη στέγαση των δομών μας στη Λάρισα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την πολεοδομική άδεια του κτηρίου, κρίνοντας ότι η ΥΔΟΜ Λάρισας έπρεπε να έχει χειριστεί με διαφορετικό τρόπο την τακτοποίηση των χώρων στάθμευσης στον υπόγειο χώρο του. Πρόκειται για μια πολεοδομική πλημμέλεια για την οποία ο Όμιλος ΟΜΗΡΟΣ δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη.

Σημειώνεται πως η απόφαση δεν αφορά και δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με θέματα στατικότητας ή επικινδυνότητας του κτηρίου και των εκπαιδευτικών του χώρων, όπως ψευδώς αναφέρεται σε διάφορα δημοσιεύματα. Η ασφάλεια του κτηρίου και των εκπαιδευτικών χώρων έχει ελεγχθεί από όλα τα αρμόδια όργανα και επιτροπές της Πολιτείας και έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένως μέσα από αποφάσεις τους.

Από το 2017, με την έναρξη της δραστηριοποίησης μας στην πόλη της Λάρισας, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια σειρά από μεθοδεύσεις και αθέμιτες πρακτικές που προέρχονταν από ανταγωνιστικό Όμιλο. Μέσα από πολυετείς δικαστικές προσφυγές και ανυπόστατα δημοσιεύματα επιχειρήθηκε να αμφισβητηθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας.

Μετά από ενδελεχείς ελέγχους όλων των αρμόδιων οργάνων, επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι το κτήριο που στεγάζει τις εκπαιδευτικές δομές μας στη Λάρισα πληροί στο ακέραιο όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Ο Όμιλός μας έχει λάβει κάθε μέριμνα για την ομαλή συνέχιση των σπουδών των σπουδαστών μας στη Λάρισα.

Δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες στη Λάρισα, διατηρώντας την πρωταγωνιστική θέση που έχουμε κατακτήσει.