MSM North America: Αναλαμβάνει την κατασκευή της πιο προηγμένης μονάδας γόμωσης πυρομαχικών για τον αμερικανικό στρατό

Η MSM North America, θυγατρική του παγκόσμιου Ομίλου Czechoslovak Group (CSG), εξασφάλισε σύμβαση με τον Αμερικανικό Στρατό για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την παράδοση της πιο προηγμένης εγκατάστασης γόμωσης πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στη Βόρεια Αμερική.

Η σύμβαση για το λεγόμενο Future Artillery Complex (FAC), το οποίο θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο πυρομαχικών του στρατού στην Αϊόβα, υπογράφηκε μεταξύ της MSM North America και του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στις 15 Αυγούστου. Με αξία που φτάνει τα 632 εκατομμύρια δολάρια, η εγκατάσταση αυτή θα επιτρέπει την παραγωγή 36.000 βλημάτων πυροβολικού διαμετρήματος 155 χιλιοστών κάθε μήνα, αποτελώντας έναν ζωτικής σημασίας πυλώνα για την αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Πρόκειται για την μοναδική περίπτωση όπου ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον Αμερικανικό Στρατό, υλοποιείται από εταιρεία που ανήκει σε ευρωπαϊκό αμυντικό όμιλο.

Με αξία που αγγίζει τα 632 εκατομμύρια δολάρια, η εγκατάσταση αυτή θα επιτρέπει την παραγωγή 36.000 βλημάτων πυροβολικού διαμετρήματος 155 χιλιοστών κάθε μήνα, αποτελώντας ακρογωνιαίο λίθο για την υποστήριξη της ετοιμότητας άμυνας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Το FAC θα προσφέρει στον Στρατό μια ευέλικτη και οικονομικά αποδοτική μονάδα γόμωσης, συναρμολόγησης και συσκευασίας εκρηκτικών (LAP), αξιοποιώντας σύγχρονες αρχές βιομηχανικής παραγωγής, ρομποτική, αυτοματισμούς καθώς και πλήρως ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου και συλλογής δεδομένων για τη διατήρηση της ασφάλειας και της εξασφαλισμένης ποιότητας των προϊόντων. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία θα επιτρέπει ομαλές μεταβάσεις μεταξύ διαφορετικών προϊόντων με ελάχιστο χρόνο διακοπής και οικονομικά βιώσιμη λειτουργία, είτε στη μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα είτε σε χαμηλότερη Βιώσιμη Ελάχιστη Παραγωγή (MSR), διασφαλίζοντας ότι ο Στρατός διατηρεί οργανικά και αποδοτικά με οικονομικούς όρους μέσα για να ανταποκριθεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των στρατιωτών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες πολέμου.

Ο Michal Strnad, Ιδιοκτήτης και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Czechoslovak Group (CSG), δήλωσε: «Θερμά συγχαρητήρια στον Jason Gaines, Διευθύνοντα Σύμβουλο της MSM North America, και στην ομάδα του για τη σύναψη της σύμβασης κατασκευής του Future Artillery Complex (FAC) για τον Αμερικανικό Στρατό. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, που ξεχωρίζει λόγω της εμπιστοσύνης που δόθηκε σε μια εταιρεία που αποτελεί μέρος ενός ευρωπαϊκού αμυντικού ομίλου. Το έργο αυτό αποτελεί απόδειξη της παγκόσμιας εμβέλειας του ομίλου CSG και της ικανότητάς του να συμβάλλει στην ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας των συμμάχων μας. Είμαι υπερήφανος που η τεχνογνωσία και η στρατηγική υποστήριξη του ομίλου CSG συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της νίκης, η οποία ανοίγει νέες προοπτικές ανάπτυξης για την MSM North America στην αμερικανική αγορά. Επίσης, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τους συνεργάτες μας στην αμερικανική βιομηχανία, χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε μια τόσο ολοκληρωμένη λύση.»

Ο Jason W. Saines, Διευθύνων Σύμβουλος της MSM North America, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο Στρατός των Η.Π.Α. με αυτή τη σύμβαση. Εκφράζω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου στην ομάδα της CSG για την ανεκτίμητη υποστήριξη και εξειδίκευσή τους, χωρίς την οποία η MSM North America δεν θα είχε εξασφαλίσει αυτή την ευκαιρία. Είμαστε ενθουσιασμένοι να συνεργαστούμε με μια κορυφαία ομάδα αμερικανικών εταιρειών υπό την ηγεσία της MSM North America για να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα.»