Α. Μπένος: Γιατί η Cenergy βάζει πλώρη για EBITDA €340 εκατ. – «On track» το εργοστάσιο στις ΗΠΑ

Την πρόβλεψη για αναπροσαρμοσμένα EBITDA μεταξύ 310 και 340 εκατ. ευρώ για το 2025 επανέλαβε η Cenergy Holdings, με τον οικονομικό διευθυντή του ομίλου, Αλέξανδρο Μπένο, να παρουσιάζει τους στόχους και τις νέες προοπτικές της εταιρείας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

Όπως τόνισε, «ήταν ένα πολύ ισχυρό πρώτο εξάμηνο», με τον όμιλο να καταγράφει ιστορικές επιδόσεις και να προετοιμάζεται για κύκλο εργασιών που θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους.

Η θετική δυναμική στηρίζεται και στο διεθνές περιβάλλον, που παραμένει ιδιαίτερα ευνοϊκό για έργα ενεργειακών υποδομών, από ηλεκτρικές διασυνδέσεις και αναβαθμίσεις δικτύων έως έργα χαλύβδινων σωλήνων.

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη ανάθεση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας στη Hellenic Cables, που αναμένεται να ενισχύσει το ήδη «φουσκωμένο» ανεκτέλεστο. Σύμφωνα με τον κ. Μπένο, μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται και νέες αναθέσεις.

Προχωρούν κανονικά οι εργασίες για το εργοστάσιο στο Μέριλαντ

Ο κ. Μπένος διαβεβαίωσε ότι οι εργασίες για το νέο εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, προϋπολογισμού 200 εκατ. δολ., προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις και παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος.

Η νέα επένδυση κινείται αυτήν τη στιγμή σε τέσσερις άξονες: πιστοποιήσεις προϊόντων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οργάνωση εσωτερικών δομών και ενίσχυση παρουσίας στην τοπική αγορά.

Η επένδυση εκτιμάται ότι θα προσθέσει έσοδα 250–300 εκατ. δολ. ετησίως από τα μέσα του 2027, με πλήρη παραγωγική δυναμικότητα έως το 2028.

Ισχυρό ανεκτέλεστο και αυξανόμενη ζήτηση

Συνολικά, το ανεκτέλεστο έργων της Cenergy διαμορφωνόταν τον Ιούνιο του 2025 στα 3,33 δισ. ευρώ, το οποίο όπως εκτίμησε ο κ. Μπένος αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω μέχρι το τέλος του έτους.

Στα καλώδια το υπόλοιπο έργων εξασφαλίζει δραστηριότητα για πάνω από τρία χρόνια, ενώ στους σωλήνες χάλυβα για περίπου 18 μήνες.

Η Hellenic Cables διαθέτει ανεκτέλεστο 2,8 δισ. ευρώ, με ισορροπία ανάμεσα σε έργα στη θάλασσα και στην ξηρά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο CFO στη μεγάλη ζήτηση για υπεράκτια αιολικά πάρκα στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι μέχρι το 2026 αναμένεται να βγουν σε διαγωνισμούς έργα ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ.

Άλλα 3 δισ. αφορούν χερσαία έργα, με τη συμμετοχή ισχυρών διεθνών ενεργειακών ομίλων όπως οι RWE, E.ON και 50 Hertz. Η Hellenic Cables διεκδικεί έργα στη Βρετανία και τις Σκανδιναβικές χώρες, ενώ σημαντικό πεδίο ανάπτυξης αποτελεί και η αναβάθμιση ηλεκτρικών δικτύων διεθνώς, καθώς οι Διαχειριστές προχωρούν σε επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς.

Φυσικό αέριο και CCS στο επίκεντρο - Ισχυρή ζήτηση σε Ευρώπη και Αμερική

Όπως ανέφερε, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να κρατάει τα «ηνία» στην αγορά βλέποντας περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πανευρωπαϊκά. Μάλιστα, τόνισε πως υπάρχουν αρκετά νέα αποθέματα του καυσίμου στην ευρύτερη αγορά που αναμένεται να εκμεταλλευτούν.

Όσον αφορά τη Σωληνουργία Κορίνθου, ο οικονομικός διευθυντής επισήμανε ότι αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διεθνώς παραγωγούς σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, με ισχυρή παρουσία τόσο σε έργα φυσικού αερίου όσο και σε πρότζεκτ ενεργειακής μετάβασης. Η εταιρεία συμμετέχει ήδη σε έργα δέσμευσης και μεταφοράς CO₂ (CCS) και υδρογόνου, όπως το Liverpool Bay στη Βρετανία και το Adriatica της SNAM στην Ιταλία.

Αναφορικά με την αύξηση της ζήτησης των καλωδίων στην παγκόσμια αγορά, τόνισε πως είναι μεγάλη ενώ όπως είπε, θα αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη και Αμερική.

Τι είδαμε στα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου

Στο κομμάτι των επενδύσεων, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 119 εκατ. ευρώ, με το δεύτερο εξάμηνο να προβλέπεται χαμηλότερο. Για το εργοστάσιο στις ΗΠΑ, οι δαπάνες θα φτάσουν τα 70-80 εκατ. το 2025, με το μεγαλύτερο μέρος να ακολουθεί το 2026 και να χρηματοδοτείται μέσω της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Εκτός ΗΠΑ, οι επενδύσεις του ομίλου θα κινηθούν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2024, όταν είχαν ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στο 1,022 δισ. ευρώ (+26% σε ετήσια βάση), με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 43% στα 171 εκατ. ευρώ και το περιθώριο κερδοφορίας στο 16,7%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 124 εκατ. ευρώ (+70%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 95 εκατ. ευρώ (+69%).

Ο τομέας καλωδίων αποτέλεσε την ατμομηχανή της ανάπτυξης, με πωλήσεις 742 εκατ. ευρώ (+33%) και EBITDA 121 εκατ. ευρώ (+52%).