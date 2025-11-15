Μπάρον: Η μετοχή της Tesla σε μια 10ετία θα αξίζει 10.000 δολάρια

Ο Ρον Μπάρον, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής που υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους μακροπρόθεσμους υποστηρικτές της Tesla, παρουσίασε μια εξαιρετικά αισιόδοξη πορεία για τις μετοχές της εταιρείας σε μια νέα συνέντευξη στο CNBC, υποστηρίζοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά την κλίμακα αυτού που χτίζει ο Ίλον Μασκ.

Ο Μπάρον, ιδρυτής της Baron Capital, κατέχει μετοχές της Tesla για περισσότερο από μια δεκαετία και είναι γνωστός για τις προβλέψεις του σχετικά με τις πολυετείς σύνθετες αποδόσεις της εταιρείας.

«Σκέφτομαι ότι η μετοχή της θα φτάσει τα 2.500 δολάρια σε 10 χρόνια. Και νομίζω ότι θα είναι τετραπλάσια», είπε ο Μπάρον.

Όταν ρωτήθηκε αν το αποτέλεσμα θα προέλθει από τα αυτοκίνητα, τα ρομπότ ή κάτι άλλο, ο Μπάρον αναφέρθηκε κατευθείαν στην τελευταία παρουσίαση του Μασκ, αναφερόμενος στο Optimus, το ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να γίνει η πιο πολύτιμη σειρά προϊόντων της εταιρείας.

Με κόστος περίπου 20.000 δολάρια ανά ρομπότ, ο Μπάρον υποστήριξε ότι η κλίμακα θα είναι μετασχηματιστική. Το χαρακτήρισε ως μια στροφή προς την «βιώσιμη αφθονία», όπου η χαμηλού κόστους ρομποτική εργασία αναδιαμορφώνει τα πρότυπα διαβίωσης.

Ο αναλυτής της Bank of America, Φεντερίκο Μερέντι, χαρακτήρισε πρόσφατα την Tesla «ηγέτη στη φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη», ανεβάζοντας τον στόχο της μετοχής στα 471 δολάρια.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε την TSLA ως την εταιρεία με το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όσον αφορά τις πρωτοβουλίες αυτόνομης οδήγησης και τις εφαρμογές φυσικής τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν σήμερα στην αγορά», έγραψε χαρακτηριστικά.