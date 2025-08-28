Μπάφετ: Η Η Berkshire Hathaway αύξησε το μερίδιό της στην Mitsubishi

Η Berkshire Hathaway αύξησε το μερίδιό της στη Mitsubishi πάνω από 10%, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η ιαπωνική εμπορική εταιρεία, προκαλώντας άνοδο στις μετοχές της και των ομολόγων της.

Η Mitsubishi ανακοίνωσε σε έγγραφο που υπέβαλε στο Χρηματιστήριο του Τόκιο ότι η National Indemnity Company, θυγατρική της Berkshire, αύξησε το μερίδιό της στη Mitsubishi από 9,74% σε 10,23%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Berkshire και δισεκατομμυριούχος επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ έχει επανειλημμένα επαινέσει τις «sogo shosha» της Ιαπωνίας, δηλαδή τις πέντε μεγάλες εμπορικές εταιρείες, και κατέχει μερίδια και στις πέντε εταιρείες.

Εκτός από τη Mitsubishi, η Berkshire κατέχει μερίδια στην Itochu, τη Marubeni, τη Mitsui & Co., Ltd. και τη Sumitomo.

Οι μετοχές της Mitsubishi Corp ανέκαμψαν από τις ενδοημερήσιες απώλειές τους και έκλεισαν με άνοδο 2,5% την Πέμπτη. Οι άλλες τέσσερις σημείωσαν άνοδο μεταξύ 1,5% και 3,5%, συμβάλλοντας στην άνοδο του δείκτη Nikkei 225 κατά 0,6%.

Ο Μπάφετ είχε δηλώσει τον Μάιο ότι σκόπευε να διατηρήσει τα εν λόγω μερίδια μακροπρόθεσμα και στα τέλη του 2024 είχε συνάψει συμφωνίες με τις πέντε εταιρείες που του επέτρεπαν να αυξήσει τα μερίδιά του στον όμιλο πέραν του 10% της ιδιοκτησίας.

Εκτός από τη Mitsubishi, η Berkshire έχει γνωστοποιήσει ότι κατέχει μερίδια που κυμαίνονται από 8% έως 9,5% στις sogo shosha.