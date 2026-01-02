«Τέλος εποχής» για τον «σοφό της Όμαχα»

Ο Γουόρεν Μπάφετ δήλωσε ότι η Berkshire Hathaway βρίσκεται σε καλύτερη θέση από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία για να αντέξει στον επόμενο αιώνα, καθώς παρέδωσε τα ηνία της εταιρείας στον διάδοχό του Γκρεγκ Έιμπελ, για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα λόγια.

«Πιστεύω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να υπάρχει σε 100 χρόνια από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που μπορώ να σκεφτώ», δήλωσε σε συνέντευξή του.

Ο Μπάφετ παραιτήθηκε επίσημα από τη θέση του CEO υπέρ του Έιμπελ την Πέμπτη, τερματίζοντας μια θρυλική πορεία έξι δεκαετιών στο τιμόνι της εταιρείας, η οποία μετέτρεψε ένα προβληματικό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας σε έναν κολοσσό αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων με ποικίλες δραστηριότητες, από ασφαλιστικές εταιρείες έως σιδηροδρόμους, με πάνω από 300 δισ. δολάρια σε μετρητά στον ισολογισμό.

«Ο Γκρεγκ (σ.σ. Έιμπελ) θα είναι αυτός που θα αποφασίζει», δήλωσε ο Μπάφετ. «Δεν μπορώ να φανταστώ πόσα περισσότερα μπορεί να καταφέρει σε μια εβδομάδα από ό,τι εγώ σε ένα μήνα... Προτιμώ να χειρίζεται τα χρήματά μου ο Γκρεγκ παρά οποιοσδήποτε από τους κορυφαίους επενδυτικούς συμβούλους ή οποιονδήποτε από τους κορυφαίους CEO στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι μετοχές της Berkshire υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση του Μπάφετ τον Μάιο ότι αποσύρεται, καθώς ορισμένοι επενδυτές αμφισβήτησαν αν ο Έιμπελ μπορεί να διαχειριστεί το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο επιχειρήσεων, μαζί με ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, με παρόμοιο τρόπο όπως ο Μπάφετ, διατηρώντας παράλληλα μια υψηλή αποτίμηση από την αγορά.

Ο Μπάφετ, ο οποίος θα παραμείνει πρόεδρος, σημείωσε ότι ο Άμπελ είναι ένας λογικός ηγέτης, ο οποίος, όπως και ο ίδιος, ζει μια φυσιολογική ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν είναι ένα διεστραμμένο άτομο. Ξέρετε, εννοώ, του αρέσει να παίζει χόκεϊ επί πάγου με τα παιδιά του», είπε. «Αν οι γείτονες δεν ήξεραν ποιος είναι, δεν θα είχαν ιδέα ότι την 1η Ιανουαρίου θα είναι αυτός που θα αποφασίζει για μια εταιρεία που απασχολεί σχεδόν 400.000 άτομα και έχει σχέδια να συνεχίσει να λειτουργεί για τα επόμενα 50 ή 100 χρόνια».

Ο 95χρονος επενδυτής σηματοδότησε επίσης έναν πιο ήσυχο δημόσιο ρόλο στο μέλλον, λέγοντας ότι δεν θα ανέβει στη σκηνή στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Berkshire φέτος, μια αξιοσημείωτη αλλαγή από μια παράδοση που έχει προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επενδυτές στην Ομάχα για δεκαετίες.

«Όλα θα είναι τα ίδια», είπε ο Μπάφετ. «Θα έρθω. Δεν θα μιλήσω στην ετήσια συνέλευση, αλλά θα είμαι στην αίθουσα των διευθυντών».