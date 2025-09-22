Μπάφετ: Η Berkshire Hathaway είναι πλέον μεγαλομέτοχος της Mitsui

Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ αύξησε το μερίδιό της στην Mitsui & Co και έτσι έγινε ο βασικός μέτοχος της εταιρείας.

Η Berkshire κατέχει πλέον το 10% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου στην Mitsui, όπως αποκάλυψε η ιαπωνική εταιρεία τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι ο αμερικανικός επενδυτικός «κολοσσός» ενδέχεται να επεκτείνει το μερίδιό του στο μέλλον.

Ο Μπάφετ ξεκίνησε να επενδύει στους πέντε κορυφαίους εμπορικούς οίκους της Ιαπωνίας (που ονομάζονται sogo shosha) - Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsubishi και Sumitomo - το 2019.

Η Berkshire ) αρχικά σχεδίαζε να διατηρήσει τα μερίδιά της κάτω από το 10% σε κάθε ιαπωνική εταιρεία. Οι εταιρείες συμφώνησαν να «χαλαρώσουν μέτρια το ανώτατο όριο» καθώς η Berkshire πλησίαζε αυτό το όριο, έγραψε ο Μπάφετ στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους τον Φεβρουάριο.

«Με την πάροδο του χρόνου, πιθανότατα θα δείτε την ιδιοκτησία της Berkshire και στις πέντε εταιρείες να αυξάνεται κάπως», σύμφωνα με την επιστολή.