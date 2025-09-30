Motor Oil: Δεν διαμορφώνουμε μόνο τον χώρο της ενέργειας, αλλά και τους ηγέτες του αύριο»

Ο Όμιλος Motor Oil, με ιστορία που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, δεν πρωταγωνιστεί μόνο στον ενεργειακό τομέα αλλά και στη διαμόρφωση των ηγετών του μέλλοντος. Στην καρδιά της φιλοσοφίας των εταιρειών του Ομίλου βρίσκεται η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι αποτελούν την πραγματική ενέργεια που κινεί τον οργανισμό.

«Δεν διαμορφώνουμε μόνο τον χώρο της ενέργειας, αλλά και τους ηγέτες του αύριο»

Η κουλτούρα της ανάπτυξης

“Στον Όμιλο Motor Oil, στηρίζουμε το Growth Mindset και δεσμευόμαστε να δημιουργούμε μια κουλτούρα συνεργασίας και προσωπικής ανάπτυξης, όπου ο καθένας μας έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει το δικό του ταξίδι ανάπτυξης» δηλώνουν οι άνθρωποι της ομάδας Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου.

Η καλλιέργεια του “can do attitude”, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και η ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο αποτελούν βασικά στοιχεία της κουλτούρας της εταιρείας. Έτσι, η προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων συνδέεται άμεσα με την υψηλή απόδοση και την καινοτομία.

Εξέλιξη από μέσα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εσωτερική κινητικότητα και στις ευκαιρίες καριέρας. Μέσω της πολιτικής “Internal Career Opportunities” και της πλατφόρμας “My Career”, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να εξελίσσονται εντός του Ομίλου, να διευρύνουν τις δεξιότητές τους και να αναλαμβάνουν νέους ρόλους σε διαφορετικές λειτουργίες του οργανισμού, σε άλλες εταιρείες του ομίλου ή ακόμη και να τολμούν αλλαγή αντικειμένου.

Με μήνυμα «Εδώ έχεις την καριέρα που ονειρεύεσαι» ο Όμιλος ενδυναμώνει τους ανθρώπους του και παρέχει τους πόρους, την υποστήριξη και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να εξελιχθούν.

Εκπαίδευση και ηγεσία

Ο Όμιλος επενδύει συστηματικά σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα.

Το πρόγραμμα Mentoring φέρνει σε επαφή νέους εργαζομένους με έμπειρους μέντορες.

φέρνει σε επαφή νέους εργαζομένους με έμπειρους μέντορες. Το Leadership in Action αναπτύσσει τις ηγετικές ικανότητες των managers.

αναπτύσσει τις ηγετικές ικανότητες των managers. Το First Time Managers Leadership Program προετοιμάζει όσους αναλαμβάνουν για πρώτη φορά ηγετικό ρόλο.

προετοιμάζει όσους αναλαμβάνουν για πρώτη φορά ηγετικό ρόλο. Το Talent Assessment & Selection προσφέρει στους hiring managers εργαλεία για στοχευμένη αξιολόγηση και επιλογή ταλέντων.

προσφέρει στους hiring managers εργαλεία για στοχευμένη αξιολόγηση και επιλογή ταλέντων. Το AI Adoption Program στοχεύει στην εξοικείωση των εργαζομένων μας με τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να αξιοποιούν εργαλεία που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την καινοτομία.

στοχεύει στην εξοικείωση των εργαζομένων μας με τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να αξιοποιούν εργαλεία που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Η πρωτοβουλία Core Skills for the Future για ανάπτυξη των δεξιοτήτων του αύριο, για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι έτοιμοι για τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε χιλιάδες μαθήματα μέσω διεθνών πλατφορμών e-learning.

Φροντίδα και ευημερία

Πέρα από την επαγγελματική εξέλιξη, η Motor Oil επενδύει και στην ευημερία των ανθρώπων της. Το πρόγραμμα «Φροντίζουμε Εμάς» προωθεί δράσεις για την υγεία και την ευεξία, αγκαλιάζοντας κάθε εργαζόμενο σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Η νέα γενιά ταλέντων

Η στρατηγική προσέλκυσης ταλέντων δίνει προτεραιότητα στην προσωπικότητα και στη διάθεση για μάθηση, με το μότο “Hire for attitude, train for skills”. Αναζητούνται άνθρωποι με πάθος, αξίες και την ευελιξία να μαθαίνουν γρήγορα και να προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες.

Με αυτόν τον τρόπο, η Motor Oil αποδεικνύει ότι η ενέργεια του μέλλοντος δεν βρίσκεται μόνο στις υποδομές και τις τεχνολογίες, αλλά πρωτίστως στους ανθρώπους της — στους αυριανούς ηγέτες που χτίζουν το βιώσιμο μέλλον της εταιρείας και του κλάδου.

Γι’ αυτό και δηλώνουμε με πάθος «Οι Άνθρωποί μας, Η Ενέργειά μας»