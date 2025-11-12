ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Φέρνει την NIO στην Ελλάδα με τέσσερα νέα ηλεκτρικά μοντέλα

Η NIO λανσάρει στη χώρα μας τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Το Firefly είναι ένα μικρό supermini, προσανατολισμένο στην αστική μετακίνηση, ενώ το ET απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα μεγάλο ηλεκτρικό coupe με έμφαση στην απόδοση και την αυτονομία. Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και η station wagon εκδοχή του, ET Touring, ενώ τη γκάμα συμπληρώνει το EL6, ένα μεσαίου μεγέθους SUV.

Με αυτά τα μοντέλα, η εταιρεία επιχειρεί να τοποθετηθεί τόσο στην premium κατηγορία, όσο και σε πιο προσιτά τμήματα της αγοράς, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, τη σχεδίαση και τη συνολική εμπειρία χρήσης.

Διεθνής παρουσία και στρατηγική ανάπτυξης

Η NIO ιδρύθηκε το 2014 και μέσα σε μία δεκαετία έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους παίκτες της κινεζικής ηλεκτροκίνησης. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 έχει καταγράψει 913.182 πωλήσεις παγκοσμίως.

Στην Ευρώπη, η επέκτασή της ξεκίνησε το 2021 από τη Νορβηγία και μέσα σε δύο χρόνια επεκτάθηκε σε τέσσερις ακόμη χώρες. Όπως δήλωσε ο Thijs Meigling, επικεφαλής της NIO Europe Business, «ο επόμενος κύκλος ανάπτυξης περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία».

Ο ίδιος τόνισε ότι η καθιέρωση μιας νέας μάρκας απαιτεί χρόνο, όμως η NIO επενδύει σε μακροπρόθεσμη παρουσία. «Η επιλογή της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ βασίστηκε στη σταθερή εμπειρία και το δίκτυό της. Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στη στρατηγική μας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», σημείωσε.

Οι στόχοι της ελληνικής αγοράς

Από ελληνικής πλευράς, ο Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, περιέγραψε με ρεαλισμό το περιβάλλον στο οποίο καλείται να κινηθεί η NIO. «Οι στόχοι μας είναι μετρημένοι, καθώς η Ελλάδα παραμένει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη στην υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης. Κοιτάμε όμως μακροπρόθεσμα», ανέφερε.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης δεν εξαρτάται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά κυρίως από τις εταιρείες ενέργειας. «Είμαι χρήστης ηλεκτρικού αυτοκινήτου εδώ και έξι χρόνια και μπορώ να πω ότι οι υποδομές έχουν βελτιωθεί θεαματικά, ειδικά μετά το 2024. Πλέον, είναι εφικτό να ταξιδεύεις σε όλη τη χώρα χωρίς πρόβλημα», τόνισε.

Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα περίπου στο 6% των συνολικών πωλήσεων, ποσοστό που δείχνει περιθώριο ανάπτυξης αλλά και ταυτόχρονα αποτυπώνει το πόσο περιορισμένη είναι ακόμη η αγορά.

Όσον αφορά τον αυξανόμενο αριθμό κινεζικών μαρκών που μπαίνουν στην Ευρώπη, τόνισε: «Εμείς έχουμε επιλέξει μια μάρκα που πιστεύουμε ότι θα είναι μέσα στους νικητές».

Νέο κεφάλαιο για τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Με την είσοδο της NIO, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό του μια νέα premium πρόταση ηλεκτροκίνησης, μετά τις ήδη γνωστές συνεργασίες του στον χώρο της αυτοκίνησης και της μοτοσικλέτας. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η ελληνική αγορά αρχίζει σταδιακά να ωριμάζει, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για ηλεκτρικά οχήματα, παρά τις προκλήσεις στις τιμές και στις υποδομές.

Η άφιξη της NIO τοποθετεί την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό χάρτη της κινεζικής ηλεκτροκίνησης, ανοίγοντας ένα ακόμη μέτωπο ανταγωνισμού και προσφέροντας μια νέα επιλογή σε όσους αναζητούν ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας και σύγχρονου σχεδιασμού.