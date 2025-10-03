Μόνιμες μειώσεις τιμών: Η Lidl Ελλάς λέει «ναι» στην οικονομία

Με σταθερό προσανατολισμό στην ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικογένειας, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία, συμβάλλοντας έμπρακτα στη στήριξη του νοικοκυριού. Ως αξιόπιστος σύμμαχος στην καθημερινότητα, η εταιρεία έχει ήδη μειώσει τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα τον τελευταίο χρόνο, ενώ έχει διατηρήσει σταθερές τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Lidl Ελλάς προχώρησε σε νέες, μόνιμες μειώσεις τιμών σε 60 επιπλέον προϊόντα, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές και ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη. Παράλληλα, η εφαρμογή Lidl Plus συνεχίζει να προσφέρει αποκλειστικές προσφορές και έξυπνες ιδέες για οικονομικά γεύματα, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν περισσότερα με λιγότερα.

Η εταιρεία λέει ένα μεγάλο «ναι» στην τιμή, στη γεύση και στην ποιότητα γιατί στη Lidl Ελλάς η καλύτερη ποιότητα και η καλύτερη τιμή πάνε μαζί – γιατί αξίζει. Ενδεικτικά, στα καταστήματά της, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν αγαπημένα προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές:

ΓΑΛΠΟ Φρέσκο Γάλα 3,5% & 1,5%: μόνο 0,99€

μόνο ΓΑΛΠΟ Τυροκομείο Λευκό Τυρί: μόνο 4,95€/κιλό

μόνο ΓΑΛΠΟ Γιαούρτι Αγελάδος 2% (3x200g): μόνο 1,39€

«Στη Lidl Ελλάς, ακούμε τις ανάγκες των πελατών μας και ανταποκρινόμαστε με πράξεις. Οι μόνιμες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα είναι δέσμευση απέναντι στην ελληνική οικογένεια. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στους καταναλωτές, προσφέροντας καθημερινά αξία, ποιότητα και σιγουριά. Για εμάς, η τιμή έχει σημασία, αλλά η εμπιστοσύνη έχει ακόμη μεγαλύτερη.», δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Η Lidl Ελλάς αποδεικνύει καθημερινά ότι η καλύτερη ποιότητα μπορεί να συνδυάζεται με την καλύτερη τιμή. Όμως αυτό που προσθέτει πραγματική αξία, είναι τα συναισθήματα που γεννιούνται όταν απολαμβάνουμε πιάτα φτιαγμένα με υλικά Lidl, πιάτα που ενώνουν την οικογένεια, γεμίζουν το τραπέζι και μένουν αξέχαστα.