Μνημόνιο συνεργασίας ΕΥΑΘ - ΙΝΕΒ για έρευνες στην ανάλυση αστικών λυμάτων και χερσαίων υδάτινων συστημάτων

Μνημόνιο συνεργασίας για κοινές ερευνητικές δράσεις που βασίζονται στην ανάλυση αστικών λυμάτων και χερσαίων υδάτινων οικοσυστημάτων υπέγραψε σήμερα η ΕΥΑΘ με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, στην Εγνατία, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη.

Σκοπός του μνημονίου είναι, μέσω της ανάλυσης δεδομένων αλληλούχησης που προκύπτουν από δείγματα αστικών λυμάτων και χερσαίων υδάτινων οικοσυστημάτων, να αναπτυχθούν ερευνητικές δράσεις μεταξύ των δύο πλευρών, κοινές προτάσεις χρηματοδότησης σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης ή ακόμη και να συνταχθούν βάσεις δεδομένων και πληροφοριών.

Η μελέτη της σύστασης των δειγμάτων σε παθογόνους βακτηριακούς πληθυσμούς, ο ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός γονιδίων που συνδέονται άμεσα με φαινόμενα εμφάνισης ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά ή και υπερ-μολυσματικότητας, η επιδημιολογική ανάλυση στελεχών επιλεγμένων παθογόνων ιών και η τυχόν συσχέτιση της χρήσης αντιμικροβιακών παραγόντων και της επικράτησης των γονιδίων της μικροβιακής αντοχής είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν την κοινή έρευνα των δύο πλευρών.

Στον χαιρετισμό του ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Σταύρος Καλαφάτης επισήμανε: «Σ΄ έναν κόσμο με διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις, η επένδυση στην έρευνα, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στην καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής κι αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης». «Τον στόχο αυτόν κάνουμε πράξη σήμερα εδώ, μέσα από μια ουσιαστική πρωτοβουλία που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της θεωρητικής γνώσης και της εφαρμοσμένης πρακτικής συμβάλλοντας στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ δύο σημαντικών φορέων με κοινωνικό πρόσημο, της ΕΥΑΘ και του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ», συμπλήρωσε επισημαίνοντας ότι η σύμπραξη αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα για τις βιοεπιστήμες.

«Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της σύνδεσης μιας δημόσιας επιχείρησης που λειτουργεί υποδομές, όπως η ΕΥΑΘ, με την εφαρμοσμένη έρευνα και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται στα πανεπιστήμιο και τα ερευνητικά κέντρα, με απώτερο στόχο πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος», επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος. «Είδαμε όλοι άλλωστε πώς, κατά την περίοδο του κορωνοϊού, η ανάλυση των λυμάτων, μια δράση που δρομολόγησε πρώτη η ΕΥΑΘ σε συνεργασία με το ΑΠΘ, λειτούργησε ως ένα αθόρυβο αλλά ισχυρό και αξιόπιστο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, που μας προσέφερε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο αλλάζοντας τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την επιδημιολογική επιτήρηση», συμπλήρωσε αναφερόμενος στα πεδία έρευνας που ανοίγονται με το ΙΝΕΒ από την ανάλυση των αστικών λυμάτων.

«Είναι τιμή για το ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ να υπογράφει σήμερα μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΥΑΘ, ενισχύοντας τις συμμαχίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη. Η σύγχρονη έρευνα απαιτεί συνεργασίες για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η εμφάνιση νέων παθογόνων οργανισμών. Έχουμε άλλωστε ερευνητική εμπειρία στην ανίχνευση παθογόνων και ρύπανσης σε υδάτινα οικοσυστήματα, ενώ στη διάρκεια της πανδημίας, ως περιφερειακό εργαστήριο του ΕΟΔΥ, συμβάλαμε σημαντικά στην επιτήρηση του κορονοϊού μέσω ανάλυσης κλινικών δειγμάτων, ενώ παράλληλα αναλύσαμε δείγματα από λύματα σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ και το ΑΠΘ για την ταυτοποίηση παραλλαγών του ιού», δήλωσε η διευθύντρια του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, Αναστασία Χατζηδημητρίου.

«Η ενσωμάτωση της γονιδιωματικής, της περιβαλλοντικής επιτήρησης και της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει θεμελιωδώς τη σχέση μας με τον μικροβιακό κόσμο. Τα λύματα δεν είναι πλέον απλώς απόβλητα: αποτελούν μια ζωτική ροή δεδομένων για την οικοδόμηση μιας πιο προληπτικής, ανθεκτικής και ασφαλούς παγκόσμιας υποδομής υγείας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η Επιδημιολογία των Λυμάτων απέδειξε τη δυνατότητά της να ανιχνεύει ιικό RNA στα λύματα πριν από τις εξάρσεις των κλινικών κρουσμάτων, προσφέροντας στις υγειονομικές αρχές χρόνο προειδοποίησης για την εφαρμογή μέτρων περιορισμού», επισήμανε ο ερευνητής του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ Φώτης Ψωμόπουλος στην ομιλία του κατά την εκδήλωση.

Το ΙΝΕΒ δραστηριοποιείται ενεργά στο ευρύ πεδίο των βιοεπιστημών και στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής αξίας. Μια από τις βασικές επιδιώξεις του είναι και η μελέτη των παθογόνων οργανισμών στο περιβάλλον, η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που αξιοποιούν δεδομένα αλληλούχησης νέας γενιάς από περιβαλλοντικά δείγματα, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των νοσημάτων στον άνθρωπο σε σχέση με το περιβάλλον. Με την ΕΥΑΘ μοιράζονται το κοινό τους ενδιαφέρον για την εφαρμοσμένη έρευνα προς όφελος της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος.