Μια ματιά στην «καρδιά» της τεχνικής βάσης της AEGEAN

Πίσω από κάθε ομαλή απογείωση, κάθε ήσυχη πτήση και κάθε ασφαλή προσγείωση, υπάρχει ένας κόσμος που ο επιβάτης σπάνια βλέπει. Ένας κόσμος βιομηχανικός, απολύτως οργανωμένος, με αυστηρούς κανόνες, απόλυτη πειθαρχία και ανθρώπους που γνωρίζουν ότι η παραμικρή λεπτομέρεια μετρά. Η τεχνική βάση της AEGEAN στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», που λειτουργεί πλήρως ανακαινισμένη από το καλοκαίρι του 2024, δεν είναι απλώς ένα υπόστεγο συντήρησης. Είναι η καρδιά της αξιοπλοΐας του στόλου της εταιρείας και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα κέντρα τεχνικής υποστήριξης αεροσκαφών στην Ευρώπη.

Εκεί όπου χτυπά η καρδιά της αξιοπλοΐας

Η πρώτη εικόνα μπαίνοντας στην τεχνική βάση της AEGEAN είναι η αίσθηση απόλυτου ελέγχου. Τίποτα δεν μοιάζει τυχαίο. Οι χώροι είναι μελετημένοι ώστε να λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένο ρολόι, σε ένα περιβάλλον αυστηρά βιομηχανικό, με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας. Ακόμη και τα τζάμια των γραφείων που βρίσκονται εντός του υποστέγου είναι ειδικά πυρίμαχα, ώστε άνθρωποι και αεροσκάφη να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια.

Η τεχνική βάση καταλαμβάνει συνολικά 26.000 τετραγωνικά μέτρα για τα αεροσκάφη, ενώ στην πίσω πλευρά εκτείνονται ακόμη 6.000 τετραγωνικά μέτρα εργαστηρίων και βοηθητικών χώρων. Εδώ βρίσκονται τα εργαστήρια συντήρησης παρελκομένων, από καθίσματα και εξοπλισμό καμπίνας μέχρι βαφεία, δομικά εργαστήρια και ειδικός χώρος επισκευών μεταλλικών και σύνθετων υλικών.

Να σημειώσουμε ότι η ανακαινισμένη βάση λειτουργεί και με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στη στέγη του υποστέγου έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά που καλύπτουν το 75% των ενεργειακών αναγκών της εγκατάστασης. Παράλληλα, εφαρμόζονται πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, με έμφαση στην ανακύκλωση και την ασφαλή διαχείριση αποβλήτων.

Από τη γραμμή στη βαριά συντήρηση

Στην τεχνική βάση πραγματοποιείται τόσο η συντήρηση γραμμής όσο και η βαριά συντήρηση των αεροσκαφών. Το κύριο υπόστεγο διαθέτει 12 θέσεις για αεροσκάφη τύπου Airbus A320, ενώ στο διπλανό κτίριο υπάρχουν ακόμη δύο θέσεις για τον ίδιο τύπο. Από αυτές, πέντε γραμμές χρησιμοποιούνται αυτή την περίοδο για βαριά συντήρηση, ενώ οι υπόλοιπες αξιοποιούνται για επισκευές που προκύπτουν εκτός προγράμματος.

Όπως εξηγεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Διευθυντής Διαρκούς Αξιοπλοΐας της AEGEAN, «αυτό που κάνουμε καθημερινά είναι να διασφαλίζουμε την αξιοπλοΐα όλων των αεροσκαφών της AEGEAN, της Olympic Air και της AEGEAN Executive που βρίσκονται υπό τη δική μας επίβλεψη». Πρόκειται για μια ευθύνη διαρκή, που δεν σταματά ποτέ, καθώς η συντήρηση λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Τι σημαίνει πραγματικά συντήρηση αεροσκάφους

Η λέξη «συντήρηση» αποκτά εδώ το πλήρες νόημά της. Πραγματοποιούνται όλοι οι έλεγχοι που προβλέπει ο κατασκευαστής, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένα αεροσκάφος μπορεί να απογυμνωθεί εσωτερικά, να αφαιρεθούν κομμάτια της καμπίνας και δομικά στοιχεία, ώστε οι τεχνικοί να έχουν πρόσβαση σε σημεία που δεν είναι ορατά στην καθημερινή λειτουργία.

Ελέγχονται δομικά στοιχεία, μεταλλικά και σύνθετα υλικά, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα αισθητικών ή λειτουργικών παρεμβάσεων στην καμπίνα. Μπορεί να αλλάξει η διάταξη των καθισμάτων, να αυξηθούν ή να μειωθούν θέσεις, ακόμη και να ανανεωθεί πλήρως το εσωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είδαμε τρία αεροσκάφη στα οποία πραγματοποιούνταν αλλαγές κινητήρων, καθώς και δύο αεροσκάφη της Olympic Air που βρίσκονταν σε προγραμματισμένη συντήρηση.

Ο χρόνος είναι χρήμα... και στον αέρα

Στην αεροπορία, κάθε ώρα που ένα αεροσκάφος μένει στο έδαφος κοστίζει. «Το αεροπλάνο αποδίδει όταν είναι στον αέρα και εκτελεί δρομολόγια», επισημαίνει ο κ. Παναγιωτόπουλος. Γι’ αυτό και η ταχύτητα ολοκλήρωσης της συντήρησης αποτελεί κρίσιμο δείκτη ποιότητας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μια αλλαγή καμπίνας μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε έναν μήνα, με δύο βάρδιες τεχνικών να εργάζονται εντατικά, ώστε το αεροσκάφος να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στον ουρανό. Ο χρόνος παραμονής ενός αεροσκάφους στη βάση μπορεί να κυμαίνεται από μόλις μία ώρα μέχρι και τέσσερις εβδομάδες, ανάλογα με το είδος της εργασίας.

Επίσης, όταν ένα αεροσκάφος επιστρέφει στην υπηρεσία, έχει καθαριστεί πλήρως, εσωτερικά και εξωτερικά. Οι αεραγωγοί, τα καθίσματα, κάθε σημείο της καμπίνας περνά από σχολαστικό έλεγχο και καθαρισμό. Το αποτέλεσμα είναι ένα αεροσκάφος που επιστρέφει στον επιβάτη στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Πελάτες από το εξωτερικό και ψήφος εμπιστοσύνης

Η τεχνική βάση της AEGEAN δεν εξυπηρετεί μόνο τον στόλο της εταιρείας. Παρέχει και τεχνική υποστήριξη σε αεροπορικές εταιρείες του εξωτερικού. Δεν είναι τυχαίο ότι για ποιοτικούς λόγους, στους οποίους περιλαμβάνεται και η ταχύτητα, πολλές εταιρείες επιλέγουν να φέρουν αεροσκάφη τους στην Αθήνα για συντήρηση.

Για τις αεροπορικές εταιρείες, η εξασφάλιση θέσεων σε βάσεις βαριάς συντήρησης είναι κρίσιμη. Η AEGEAN προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, συνδυάζοντας υψηλή τεχνική κατάρτιση και αποδοτικότητα.

Το παρελθόν και το μέλλον του στόλου

Κατά την επίσκεψη μας στην τεχνική βάση είδαμε και το πρώτο Airbus A320 που παρέλαβε η AEGEAN το 2007 με leasing. Το αεροσκάφος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη βάση για την απαραίτητη συντήρηση πριν επιστρέψει στον ιδιοκτήτη του, καθώς η μίσθωση ολοκληρώθηκε.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία κοιτάζει δυναμικά μπροστά. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα του 2025 ήταν η περαιτέρω ανανέωση και ενίσχυση του στόλου, με την παραγγελία οκτώ νέων Airbus A321neo. Συνολικά, η AEGEAN διαθέτει πλέον 60 νέα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 38 έχουν ήδη παραληφθεί. Παράλληλα, η ένταξη των A321neoLR και A321neoXLR ανοίγει τον δρόμο για πτήσεις μεγάλης εμβέλειας.

Εκπαίδευση, άνθρωποι και συλλογικότητα

Στην τεχνική βάση εργάζονται περίπου 400 τεχνικοί αεροσκαφών, ενώ στα γραφεία απασχολούνται ακόμη 110 άτομα. Η εκπαίδευση των τεχνικών πραγματοποιείται επίσης εδώ, με συνεχή κατάρτιση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο χώρος αποτελεί ζωντανό κύτταρο γνώσης. Δεν είναι τυχαίο ότι δέχεται συχνά επισκέψεις σχολείων, ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με ένα πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.