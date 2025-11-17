Metlen: Πάτησε το κουμπί για διεθνές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Η Metlen πάτησε το κουμπί για την έκδοση διεθνούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5,5 ετών. Όπως έγινε γνωστό, η ελληνική εταιρεία εξουσιοδότησε τις εταιρείες BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley για τη διενέργεια συναντήσεων με επενδυτές από σήμερα 17 Νοεμβρίου.

Το βιβλίο των προσφορών αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες, ανάλογα και με το κλίμα στις αγορές.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολόγων και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Σημειώνεται πως αναμένεται πρόταση της Metlen για εξαγορά μεγάλης μεταλλουργικής μονάδας στη Γαλλία. Πρόσφατα ο όμιλος Metlen ανακοίνωσε τον τρίτο εταιρικό μετασχηματισμό με στόχο να φτάσει τα 2 δισ. κέρδη ebitda έως το 2030.