METLEN: Φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη-Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά

Για 2η συνεχόμενη χρονιά, η METLEN υλοποιεί το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων», ένα στοχευμένο, έμμισθο πρόγραμμα πρακτικής εργασίας διάρκειας 12 μηνών για νέες και νέους μηχανικούς που επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα στη σύγχρονη, τεχνολογικά εξελιγμένη και διεθνοποιημένη βιομηχανία των μετάλλων.

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του θεσμού «Μηχανικοί στην Πράξη», που ξεκίνησε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2014 και έχει πλέον συμπληρώσει εννέα επιτυχημένους κύκλους. Περισσότεροι από 260 νέοι μηχανικοί έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στο ευρύτερο πρόγραμμα, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να απορροφάται από την αγορά εργασίας σε λιγότερο από τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ 125 εξ αυτών εργάζονται σήμερα στη METLEN.

Το πρόγραμμα “Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων” αναδεικνύει τη νέα πραγματικότητα της βιομηχανίας των μετάλλων, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι προηγμένες παραγωγικές τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του σύγχρονου μηχανικού.

Οι συμμετέχοντες εντάσσονται στις βιομηχανικές δραστηριότητες της METLEN στη Βοιωτία, τη Φωκίδα και τα Οινόφυτα, αποκτώντας άμεση και επί της ουσίας πρόσβαση σε ένα απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου η τεχνογνωσία συναντά την πράξη.

Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι νέοι μηχανικοί αναλαμβάνουν ρόλο σε πραγματικά projects διεθνούς εμβέλειας μέσα από τα οποία καλούνται να διαχειριστούν σύνθετες τεχνικές και οργανωτικές προκλήσεις, αναπτύσσοντας κρίσιμες δεξιότητες και αποκτώντας ουσιαστική κατανόηση του σύγχρονου βιομηχανικού και ενεργειακού οικοσυστήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι το ποσοστό ικανοποίησης των συμμετεχόντων στο ευρύτερο πρόγραμμα παραμένει σταθερά πάνω από 90%.

Ο Κλάδος Μετάλλων της METLEN λειτουργεί τη μοναδική στην Ευρώπη πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου, με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Το ιστορικό εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους βιομηχανικούς οργανισμούς στη χώρα. Την ίδια στιγμή η METLEN αναπτύσσει νέα παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα του γαλλίου, ενός κρίσιμου υλικού για τις τεχνολογίες αιχμής και τη βιομηχανική αυτονομία της Ευρώπης, αξιοποιώντας τη μακρά μεταλλουργική της τεχνογνωσία και την πρόσβαση σε πρώτες ύλες.

Εάν θέλετε να κάνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα στη βιομηχανία και πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις, μπορείτε να γίνετε Μηχανικοί στην Πράξη στον Κλάδο Μετάλλων της METLEN:

Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο ως μηχανικοί (Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Χημικοί Μηχανικοί και Μεταλλειολόγοι)

Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται η METLEN μέσω του κλάδου Μετάλλων: Βοιωτία, Φωκίδα και Οινόφυτα

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους

Νέοι απόφοιτοι με μέγιστη επαγγελματική εμπειρία 2 ετών

Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων έως τις 6 Απριλίου, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.metlen.com/el/oi-anthrwpoi-mas/mixanikoi-sti-praksi/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Μηχανικοί στη Πράξη: [email protected]