Το συνταξιοδοτικό παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα και σύνθετα ζητήματα δημόσιας πολιτικής. Οι δημογραφικές εξελίξεις και το υψηλό δημοσιονομικό κόστος περιορίζουν διαρκώς τον χώρο των επιλογών μας και καθιστούν αναγκαία μια νηφάλια και τεκμηριωμένη συζήτηση για τις πραγματικές εναλλακτικές μεταρρύθμισης.

Το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, με την υποστήριξη της ΕΛΕΤΕΑ, πραγματοποιεί την εκδήλωση «Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος 2.0: Οικοδόμηση ενός βιώσιμου συνταξιοδοτικού συστήματος για την Ελλάδα» στο πλαίσιο της οποίας συζητάμε λύσεις και παρουσιάζουμε μια νέα πρόταση ως βάση για ουσιαστικό δημόσιο διάλογο για το ασφαλιστικό.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα ερωτήματα:

Τι απαιτείται, σε θεσμικό και χρηματοδοτικό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστούν ταυτόχρονα η επάρκεια και η μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος;

Ποιος είναι ο ρόλος των τριών πυλώνων την επόμενη ημέρα, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις δημογραφικές εξελίξεις και να ενισχυθεί η επάρκεια;

Πώς μπορεί να ενισχυθεί ο οικονομικός αλφαβητισμός, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν καλύτερες συνταξιοδοτικές αποφάσεις και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα διαθέσιμα εργαλεία αποταμίευσης και ασφάλισης;

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα αύριο Τετάρτη, 4 Μαρτίου στη Νομική Βιβλιοθήκη - Αίθουσα Χάρης Καρατζάς (Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα). Ώρα προσέλευσης 17:45.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί

Κεντρική Παρουσίαση Policy Paper και Πάνελ Συζήτησης

Fireside Chat Ι

Fireside Chat ΙΙ

Fireside Chat ΙΙΙ

Wine Reception

Συντονισμός: Σοφία Ροδοπούλου, Δημοσιογράφος

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να εγγραφούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ticketstripe.com/event-idom-syntaksiodotiko