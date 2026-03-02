Μέρισμα 0,07 ευρώ από τη Noval Property - Aύξηση λειτουργικής κερδοφορίας 27% το 2025

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) της Νoval Property για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ έναντι 10,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024.

To μέγεθος αυτό είναι καθοριστικό γιατί από αυτά τα κεφάλαια μοιράζεται το μέρισμα της χρήσης. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property, κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Μαρτίου 2026, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025 ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 0,027 ευρώ ανά μετοχή σε σχέση με το 2024 (αύξηση 63%).

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η σημαντική αυτή αύξηση κατά 7,5 εκατ. ευρώ των FFO ή 68%, απορρέει από την αύξηση των μισθωμάτων και τη λειτουργική αποδοτικότητα αλλά και από τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ, η οποία περιόρισε τις δαπάνες τόκων, καθώς και από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνση

Το 2025 τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν στα 37,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 13%) σε σχέση με τη χρήση 2024. Η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) έφτασε τα 26,2 εκατ. ευρώ, αύξηση της τάξης των 5,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 27%) σε σχέση με τη χρήση 2024.

Η εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδύσεων ανήλθε στα 693,6 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025, αυξημένη κατά 45,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 7%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024 και η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) διαμορφώθηκε στα 554,9 εκατ. ευρώ (4,39 ευρώ ανά μετοχή) την 31 η Δεκεμβρίου 2025, με αύξηση 35,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 7%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της Εταιρείας, ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property δήλωσε:

«Η εκτέλεση και ολοκλήρωση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της Noval Property συνεχίστηκε επιτυχώς παραδίδοντας σε χρήση δύο ακόμη ακίνητα μέσα στο 2025: το κτήριο μεικτής χρήσης “Ardittos House” στο Μετς και το σύγχρονο κτήριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας, στο Μαρούσι.

Παράλληλα, η δέσμευση της εταιρείας για την αναμόρφωση του αστικού τοπίου μέσω σύγχρονων και βιώσιμων έργων επιβεβαιώθηκε με την απόκτηση πιστοποίησης LEED Gold για τα συγκεκριμένα κτήρια...

Βασική προτεραιότητα της Noval Property για το προσεχές διάστημα αποτελεί η ολοκλήρωση του σημαντικού έργου της κοινοπραξίας The Grid SA, καθώς και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μέσω της αναβάθμισης και επανατοποθέτησης υφιστάμενων ακινήτων, δημιουργώντας μακροχρόνια αξία και διατήρηση αυτής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω νέων στοχευμένων επενδύσεων και αποτελεσματικής διαχείρισης της υπάρχουσας ακίνητης περιουσίας της εταιρείας».