Mereo BioPharma: Καταρρέει η μετοχή της μετά τις αποτυχημένες δοκιμές του φαρμάκου setrusumab

Η μετοχή της Mereo BioPharma Group plc κατέρρευσε κατά 90,3% τη Δευτέρα, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι κλινικές δοκιμές Φάσης 3 του setrusumab για την Ατελή Οστεογένεση δεν πέτυχαν τα κύρια καταληκτικά σημεία.

Η λονδρέζικη εταιρεία που εξειδικεύεται σε σπάνιες παθήσεις ανέφερε ότι ούτε οι μελέτες ORBIT ούτε οι COSMIC πέτυχαν στατιστική σημαντικότητα στα κύρια καταληκτικά τους σημεία, δηλαδή στη μείωση των ετήσιων κλινικών καταγμάτων σε σύγκριση με το placebo ή τα διφωσφονικά αντίστοιχα, σύμφωνα με το Investing.

Παρότι και οι δύο μελέτες πέτυχαν δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία που αφορούσαν βελτιώσεις στην οστική πυκνότητα με ισχυρή στατιστική σημαντικότητα, τα θετικά αυτά αποτελέσματα δεν ήταν αρκετά για να αντισταθμίσουν την απογοήτευση των επενδυτών από την αποτυχία στα κύρια καταληκτικά σημεία.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Mereo, Δρ. Denise Scots-Knight, αναγνώρισε το απογοητευτικό αποτέλεσμα, αλλά δήλωσε ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε πρόσθετες αναλύσεις για να καθορίσει τα επόμενα βήματα, ιδίως για παιδιατρικές εφαρμογές.

«Διαχειριζόμαστε προσεκτικά τους ταμειακούς μας πόρους με άμεσες μειώσεις στις προεμπορικές και παραγωγικές μας δραστηριότητες και συνεχίζουμε να προωθούμε συζητήσεις συνεργασίας για το alvelestat», ανέφερε.

Η εταιρεία ανέφερε ότι στη μελέτη ORBIT, οι στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στην οστική πυκνότητα δεν μεταφράστηκαν σε μείωση των καταγμάτων. Στην παιδιατρική μελέτη COSMIC, οι ουσιαστικές βελτιώσεις στην οστική πυκνότητα συσχετίστηκαν με μειώσεις στα ποσοστά καταγμάτων, ωστόσο τα αποτελέσματα αυτά δεν έφτασαν το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας.

Η Mereo ανακοίνωσε ότι διέθετε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 48,7 εκατ. δολαρίων στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 και δήλωσε ότι θα ελέγχει αυστηρά το κόστος, ενώ συνεχίζει την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων του setrusumab.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να επιδιώκει συνεργασίες για τα υπόλοιπα προγράμματά της, συμπεριλαμβανομένων του alvelestat για τη νόσο AATD των πνευμόνων, του vantictumab για την οστεοπέτρωση και του leflutrozole για την ανδρική υπογονιμότητα.