Μείωση 99% στη σύμβαση προμηθευτή της Tesla εξαιτίας καθυστερήσεων στην ανάπτυξη του Cybertruck

Η νοτιοκορεατική εταιρεία L&F, προμηθευτής υλικών για μπαταρίες της Tesla., ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η σύμβασή της με την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία μειώθηκε κατά 99%, από 3,83 τρισεκατομμύρια γουόν (2,67 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μόλις 9,73 εκατομμύρια γουόν.

Η δραματική μείωση της συμφωνίας, η οποία αρχικά είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2023, αποδόθηκε σε «αλλαγή στην ποσότητα προμήθειας», όπως αναφέρεται στην κανονιστική κατάθεση της L&F.

Η σύμβαση αφορούσε υλικό καθόδου υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο, που η L&F είχε προγραμματιστεί να προμηθεύσει από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2025. Το υλικό προοριζόταν για χρήση στις μπαταρίες του Cybertruck, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλέστηκε άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Ωστόσο, παραδόθηκαν μόνο ελάχιστες ποσότητες, καθώς η ανάπτυξη του Cybertruck αντιμετώπισε επανειλημμένες καθυστερήσεις. Οι καταναλωτές επέλεξαν αντ’ αυτού άλλα οχήματα της Tesla, όπως το sedan Model 3 και το σπορ Model Y.

Η συμφωνία επηρεάστηκε επίσης από ευρύτερους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, μεταξύ αυτών και την κατάργηση των επιδοτήσεων του «Νόμου για τη Μείωση του Πληθωρισμού», προστίθεται στην έκθεση.