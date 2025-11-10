Το μεγαλύτερο βήμα τους μέχρι το επόμενο έκαναν οι δρομείς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Ένα διήμερο γεμάτο χιλιάδες χαμόγελα, αμέτρητες συγκινήσεις και δυνατές στιγμές έζησαν οι 76.000 συμμετέχοντες του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, έδωσε για ακόμη μια χρονιά το δικό του ξεχωριστό στίγμα στη διοργάνωση, προσφέροντας εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες τόσο στους δρομείς όσο και στους επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.

Ως Μέγας Χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας τα τελευταία 15 χρόνια, ο ΟΠΑΠ βρέθηκε δίπλα σε όλους τους συμμετέχοντες στους αγώνες, εμψυχώνοντάς τους να κάνουν το μεγαλύτερο βήμα τους μέχρι το επόμενο. Πραγματοποίησε ειδικά warm up sessions στο Ζάππειο, ώστε οι δρομείς να πάρουν θέση στη γραμμή εκκίνησης έχοντας κάνει την κατάλληλη προθέρμανση, ενώ στη διάρκεια της διαδρομής ένωσε τα βήματά τους με τους παλμούς της ομάδας κρουστών Quilombo.

Δρομείς στα 10χλμ ΟΠΑΠ

Δρομείς στα 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ

Warm up sessions από τον ΟΠΑΠ

Όλοι όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερο του ΟΠΑΠ, το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου, μετέτρεψαν σε ανάμνηση την παρουσία τους στον Μαραθώνιο της Αθήνας, παίρνοντας ως ενθύμιο το αποτύπωμα του παπουτσιού τους, αλλά και tote bags με μηνύματα για τη χαρά της συμμετοχής και την αξία του αθλητισμού. Παράλληλα, μπορούσαν να απολαύσουν κεράσματα, να δοκιμάσουν face και body painting, και να κάνουν τα μαλλιά τους πλεξούδες.

Το περίπτερο του ΟΠΑΠ πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες

Το περίπτερο του ΟΠΑΠ πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, με τους ΟΠΑΠ Champions Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, Ευαγγελία Αναστασιάδου και Απόστολο Χρήστου

Μαζική συμμετοχή στα 10χλμ ΟΠΑΠ και στα 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ

Φοιτητές και φοιτήτριες από πανεπιστήμια όλης της υφηλίου έδωσαν κι εφέτος δυναμικό παρών στον αγώνα 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ, κατά την πρώτη ημέρα του αγωνιστικού διημέρου.

Ο Chief Customer Officer του ΟΠΑΠ, Lukas Antos, βραβεύει τη Σταματία Νούλα, νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μαραθώνιου δρόμου

Η δράση κορυφώθηκε την Κυριακή, με τον Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195 μ., και τον αγώνα των 10χλμ ΟΠΑΠ, που είχαν μαζική συμμετοχή.

Ο Chief Financial Officer του ΟΠΑΠ, Pavel Mucha, βραβεύει την Παναγιώτα Βλαχάκη, που τερμάτισε 2η στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Ο Chief Sales, & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer του ΟΠΑΠ, Ματθαίος Ματθαίου, βραβεύει τον Marius Abele, που τερμάτισε 2ος στον αγώνα 10χλμ ΟΠΑΠ

Ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer, Φώτης Ζησιμόπουλος, βραβεύει τον Γιώργο Τάσση, που τερμάτισε 3ος στον αγώνα 10χλμ ΟΠΑΠ

Ο Chief Online Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Πανόπουλος, με τον νικητή των 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ, Κωνσταντίνο Βεδουρά

Ο Sponsorships Director του ΟΠΑΠ, Γιώργος Ζούμας, ο Chief Online Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Πανόπουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος ΣΕΓΑΣ, Κώστας Κεντέρης και ο Public & Media Relations Director του ΟΠΑΠ, Μανώλης Σταυρουλάκης

Η ομάδα του ΟΠΑΠ

Η ομάδα του ΟΠΑΠ

Νικητής της κλασικής διαδρομής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Καραΐσκος με χρόνο 2:20:10 , ενώ στις γυναίκες η Σταματία Νούλα ήταν αυτή που έκοψε πρώτη το νήμα τερματίζοντας με χρόνο 2:39:28.

Δρομείς παίρνουν ως αναμνηστικό το αποτύπωμα του παπουτσιού τους

Tote bags με εμψυχωτικά μηνύματα από τον ΟΠΑΠ

Face painting στο περίπτερο του ΟΠΑΠ

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα