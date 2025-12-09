ΜΕΓΑ: Η καινοτομία και η προσήλωση στην άριστη ποιότητα συνεχίζουν να αποσπούν διακρίσεις

Σημαντική βράβευση απέσπασε πρόσφατα η ΜΕΓΑ για ένα ακόμη κορυφαίο προϊόν της.

Τη διάκριση κατέκτησαν τα Pom Pon, ηγετικό brand στην κατηγορία «Υγρά μαντήλια ντεμακιγιάζ».

Μέσα σε ένα διαγωνιστικό περιβάλλον όπου κυριαρχούν εταιρείες με ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά καλλυντικών, τα νέα υγρά μαντήλια ντεμακιγιάζ Pom Pon Micellaire Zafiri ξεχώρισαν στον Διαγωνισμό Προϊόντων Ομορφιάς PRIX DE BEAUTÉ 2025, αποσπώντας βραβείο στην κατηγορία «ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ευρείας».

Τα υγρά μαντήλια ντεμακιγιάζ Pom Pon Micellaire Zafiri κατάφεραν να διακριθούν χάρη στα καινοτόμα χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν στον σχεδιασμό τους, την άριστη ποιότητά τους και την αξεπέραστη αποτελεσματικότητά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η 2η φορά που τα Pom Pon διακρίνονται στα PRIX DE BEAUTÉ, καθώς το 2023 η μάρκα είχε λάβει βραβείο για τα Pom Pon Gold.

Οι εν λόγω διακρίσεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τη ΜΕΓΑ, καθώς επιβεβαιώνουν την πεποίθηση της εταιρείας ότι η προσήλωση στην ελληνική καινοτομία και την άριστη ποιότητα, θα συναντά πάντα την αποδοχή και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.