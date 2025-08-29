Με ένα deal μεγατόνων που ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ και προαλείφεται να καταστήσει την Ελλάδα σε HUB Καινοτομίας για όλη την Ευρώπη, ο Οδυσσέας Αθανασίου της LAMDA Development S.A. τάραξε τα νερά του εγχώριου επιχειρείν εν μέσω θέρους, συμπράττοντας με τον όμιλο ION, των 25 δισ. ευρώ και τον Αντρέα Πινιατάρο έναν από τους πλέον επιδραστικούς επιχειρηματίες της Ιταλίας και της Ευρώπης.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ουσιαστικά αφορά στην εκπλήρωση του οράματος του «ευρηματικού» Ιταλού για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής Sillicon Valley τοποθετώντας την όχι απλώς στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, αλλά στην καρδία αυτής και ειδικότερα στο χώρο του Ελληνικού, αποδεικνύοντας έτσι ότι το μεγαλόπνοο project, αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς και προσέλκυσης σημαντικών ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.

Επιπρόσθετα το έργο ενισχύει σημαντικά τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να τοποθετήσει τη χώρα ως κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας, σε συνέχεια πρωτοβουλιών που έχουν ξεκινήσει κατά την τελευταία πενταετία.

Σημαντικό σημείο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε, εκτός από την εισροή 450 εκατ. ευρώ στα ταμεία της εισηγμένης, αποτελεί και η χωροθέτηση του Κέντρου Καινοτομίας, το οποίο ουσιαστικά θα κατασκευαστεί περίπου στο σημείο όπου θα ανεγείρονταν τα γραφεία των Τραπεζών, ενώ σημαντικό ρόλο στην απόφαση για τη δημιουργία του εντός του Ελληνικού, διαδραμάτισε το γεγονός ότι εντός αυτού θα υπάρχουν σχολεία και ιδιωτικά πανεπιστήμια, που μπορούν να λειτουργήσουν τροφοδοτικά προς το Κέντρο για νέους επιστήμονες.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε χθες η Lamda Development, αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Έργου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες. Πρακτικά η ION μέσω του νέου HUB θα επιχειρήσει να συγκεντρώσει τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, οι οποίες σήμερα είναι διασκορπισμένες σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ινδία.



Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50χιλ. τ.μ. χώρους γραφείων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200χιλ. τ.μ. οικιστικές αναπτύξεις για τη στέγαση των επαγγελματιών του Ομίλου ION.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η LAMDA ανέρχεται σε €450 εκατ. Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το €1,5 δισ. κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Κέντρου του Ελληνικού, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα του γενικού σχεδίου ανάπτυξης του έργου (masterplan), ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί το The Ellinikon ως ευρωπαϊκό κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η νέα πόλη μέσα στην πόλη, μέσω της συνεργασίας της LAMDA και του ομίλου ΙΟΝ – ο οποίος κατέχει ηγετική θέση διεθνώς – λαμβάνει επάξια τη θέση της στη διεθνή σκηνή των μεγάλων τεχνολογικών κέντρων έρευνας και καινοτομίας. Αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία, έχει σημαντικό εθνικό αποτύπωμα, καθώς είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το όραμα της Ελλάδας για το μέλλον της, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Η συνεργασία αυτή θα επιταχύνει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και ιδιαίτερα των Δήμων της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ελκυστικότητα τους, ως κέντρα επενδύσεων, επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατοικίας και εμπορίου.

Ο Andrea Pignataro ιδρυτής και CEO του Ομίλου ION δήλωσε: «Το μέγεθος, οι υποδομές και το όραμα του Ελληνικού συνάδουν με το δικό μας όραμα: να συνδυάσουμε την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής σε ένα πρωτοποριακό μοντέλο για το μέλλον της εργασίας και της εκπαίδευσης, με ρίζες στην Ελλάδα και ανοιχτό στην παγκόσμια κοινότητα. Οραματιζόμαστε αυτό το Κέντρο να λειτουργεί, ταυτόχρονα, ως χώρος εργασίας και εκπαίδευσης, διατηρώντας όμως πάντα τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς, καθιστώντας την Αθήνα έναν ευρωπαϊκό φάρο τεχνολογίας και δημιουργικότητας».



Ο Οδυσσέας Αθανασίου CEO της LAMDA Development δήλωσε: «Αυτή η εμβληματική συμφωνία ενισχύει την εικόνα του The Ellinikon ως προορισμού παγκόσμιου επιπέδου και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και κορυφαίους επενδυτές. Αποτελεί, επίσης, το νέο πρότυπο για το μέλλον των σύγχρονων πόλεων και το υπόδειγμα για να ακούγεται το όνομα της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον, με θετικό τρόπο».

Ποιος είναι ο Όμιλος ION και ο Αντρέα Πινιατάρο

Ο 54χρονος Ιταλός επιχειρηματίας Αντρέα Πινιατάρο ιδρυτής και CEO του Ομίλου ION κατάγεται από την Μπολόνια και θεωρείται ηγετική μορφή στον τομέα των χρηματοοικονομικών μέσω του ομίλου ION Group έχοντας δημιουργήσει μια αυτοκρατορία αξίας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ (27 δισεκατομμύρια δολάρια). Η πρόσφατη εξαγορά της Prelios SpA, μιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 40 δισ. ευρώ, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη θέση του στη διεθνή χρηματοοικονομική σκηνή.

Ο Αντρέα Πινιατάρο θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές φυσιογνωμίες της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Απόφοιτος της Salomon Brothers, έχει οικοδομήσει μια αυτοκρατορία αξίας περίπου 25 δισ. ευρώ, με έδρα το Λονδίνο και μέσω της ION Group. Η εταιρεία του είχε φτάσει κοντά σε συνεργασία με τη Nasdaq Inc. το 2019, αλλά η συμφωνία τελικά δεν προχώρησε. Τα τελευταία δέκα χρόνια, ο Πινιατάρο έχει αντλήσει κεφάλαια δισεκατομμυρίων μέσω ομολόγων και δανεισμού, διευρύνοντας την παρουσία της ION με εξαγορές εταιρειών όπως οι Fidessa και Acuris.



Η ION παρέχει λογισμικό κρίσιμης σημασίας, δεδομένα και υπηρεσίες σε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, κυβερνήσεις και παγκόσμιες εταιρείες για την αυτοματοποίηση των κρίσιμων ροών εργασίας τους, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και τη διαχείριση ρευστότητας και κινδύνων.