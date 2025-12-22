Mediterranean Cosmos Christmas Together Μαζί σε κάθε γιορτή!

Η καρδιά των Χριστουγέννων στη Θεσσαλονίκη χτυπά στον αγαπημένο προορισμό της πόλης. Το Mediterranean Cosmos, ο μεγαλύτερος και πιο δημοφιλής προορισμός αγορών και ψυχαγωγίας στη Βόρεια Ελλάδα, μας υποδέχεται, καθημερινά, σε ένα μαγικό σκηνικό, γεμάτο αμέτρητες επιλογές για δώρα και πολλές εκπλήξεις για όλους.

Η εορταστική ατμόσφαιρα ζωντανεύει σε κάθε γωνιά: από live μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, μέχρι δημιουργικά εργαστήρια και θεματικά χριστουγεννιάτικα happenings που συναρπάζουν μικρούς και μεγάλους.

Μια γιορτινή περιπέτεια μυστηρίου περιμένει τους επισκέπτες. Στο Santa Calling ο Χριστουγεννιάτικος Ντετέκτιβ ταξιδεύει τα παιδιά σε ένα διαδραστικό quiz που οδηγεί… κατευθείαν στον Άι Βασίλη!

Το Μουσικό Κουτί ανοίγει και ξεδιπλώνει τη μαγεία των γιορτών μέσα από υπέροχα μουσικά μουσικά live, ευφάνταστες παιδικές παραστάσεις και εντυπωσιακά μαγικά shows που γεμίζουν τον χώρο με χαρά και γιορτινή διάθεση.

Στο Christmas Factory, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν διαδραστικές παραστάσεις, παιχνίδια, face painting και χριστουγεννιάτικες μελωδίες που ζωντανεύουν τον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων και προσφέρουν ατελείωτες στιγμές παιχνιδιού και δημιουργικότητας

Επιπλέον, ο αγαπημένος Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του θα βρίσκονται κοντά μας για να μεταδώσουν σε όλους τη χαρά και τη μαγεία των εορτών, ενώ ο πιο παραμυθένιος σταθμάρχης μας περιμένει για μία μοναδική διαδραστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις !

Αυτές τις γιορτές ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας με τα Παιδικά Χωριά SOS. Έως 03/01, κάθε επίσκεψη στο Mediterranean Cosmos, μετατρέπεται σε μια πράξη αγάπης στηρίζοντας το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης. Στα Παιδικά Χωριά SOS, κάθε παιδί βρίσκει ασφάλεια, φροντίδα κι ένα μέλλον γεμάτο υποστήριξη και αγάπη. Φέτος, συμπληρώνουν 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας χιλιάδες παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Για ακόμη περισσότερο Christmas Together το Mediterranean Cosmos, θα παραμείνει ανοιχτό και τις Κυριακές 21/12, 28/12 από τις 11:00 έως τις 20:00

Ανακαλύψτε περισσότερα στο: https://mediterraneancosmos.gr/el

Δείτε το σχετικό video του Mediterranean Cosmos εδώ