Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η κλειστή εκδήλωση της EPSILON DYNAMICS του Ομίλου EPSILONNET με θέμα: «Unified Agentic CX: The Future of Intelligent Sales, Service & Journeys»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, η κλειστή εκδήλωση της EPSILON DYNAMICS, επιχειρηματικής μονάδας του Ομίλου EPSILONNET, με τίτλο «Unified Agentic CX: The Future of Intelligent Sales, Service & Journeys».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ανώτατα στελέχη της αγοράς, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης και το πώς οι AI-driven δυνατότητες μετασχηματίζουν τη σύγχρονη εμπειρία πελάτη.

Ένα θερμό καλωσόρισμα πραγματοποίησε ο Νικόλας Τσιργέλης, General Manager της EPSILON DYNAMICS, αναδεικνύοντας τη σημασία της εμπειρίας που πρέπει να αποκομίσει ο πελάτης μέσα από ένα ολοκληρωμένο ταξίδι συνδυάζοντας όλα τα κανάλια επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε το παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργεί η νέα εποχή του Agentic CRM & AI, καθώς και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της εταιρίας στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη ως βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της αποδοτικότητας.

Ακολούθησαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες από εξειδικευμένα στελέχη, μεταξύ των οποίων:

• Ο Harry Kambanis, Business Applications Leader CEMA της Microsoft, με θέμα «Customer Engagement in the Agentic Era», ανέδειξε τη μετάβαση των σύγχρονων CRM σε AI-first πλατφόρμες, όπου autonomous agents και Copilot λειτουργούν ως επιταχυντές παραγωγικότητας, αυτοματοποιούν κρίσιμες διαδικασίες και ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων σε κάθε στάδιο του customer journey.

• Η Νίκη Ταράτσα, Head of Microsoft CRM & AI Services της EPSILON DYNAMICS, επέδειξε ζωντανά τα οφέλη της πλατφόρμας Microsoft Dynamics 365 στις Πωλήσεις και το Marketing, μετατρέποντας τις πληροφορίες σε δράση, για ένα ολοκληρωμένο ταξίδι εμπειρίας.

• Η Μαρία Μπανιώτη, Solution Engineer Business Applications της Microsoft, παρουσίασε ζωντανά τα οφέλη της πλατφόρμας Microsoft Dynamics 365 στην εξυπηρέτηση πελατών. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, έγινε προβολή μιας ενοποιημένης πλατφόρμας υπηρεσιών με τεχνητή νοημοσύνη που συνδέει κάθε κανάλι, κάθε ομάδα και κάθε ροή εργασίας, βοηθά τους οργανισμούς να μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να προσφέρουν τις καλύτερες εμπειρίες πελατών.

Κορύφωση της εκδήλωσης αποτέλεσαν τα δύο επιτυχημένα firechats:

Κατά τη διάρκεια του πρώτου, με τη συμμετοχή του Αντώνη Απέργη, Chief Information Officer της Generali Hellas, συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και η μετρήσιμη αξία που λαμβάνουν οι οργανισμοί.

Το δεύτερο, με τη συμμετοχή της Aνδρομάχης Λεζέ, IT Director της HERON ENERGY, είχε ως επίκεντρο τον ρόλο της τεχνολογίας στην αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και τη δημιουργία ευέλικτων, data-driven οργανισμών.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με networking δείπνο, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και διερεύνηση νέων συνεργασιών.

Η EPSILON DYNAMICS ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες και δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία, συμβάλλοντας ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων.

Ο Νικόλαος Τσιργέλης, General Manager της EPSILON DYNAMICS δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά μια πραγματικότητα που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στην EPSILON DYNAMICS επενδύουμε συστηματικά σε λύσεις που ενοποιούν δεδομένα, αυτοματοποιούν διαδικασίες και ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους οργανισμούς να προσφέρουν πραγματικά προσωποποιημένες και αποδοτικές εμπειρίες στους πελάτες τους».