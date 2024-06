M.Bradenburger (Lidl Ελλάς): Συνεχίζουμε τις επενδύσεις και τον πόλεμο κατά της ακρίβειας

Με «όπλα» την πολιτική χαμηλών τιμών, την οποία ακολούθησε από την αρχή της περιόδου της ακρίβειας αλλά και την προσήλωση σε ποιoτικά αλλά φθηνά προϊόντα private label πολεμά την ακρίβεια ο Όμιλος Lidl, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος της διοίκησης, Martin Brandenburger, σε ειδική εκδήλωση για τον εορτασμό των 25 ετών δραστηριοποίησης του στην ελληνική αγορά.

Όπως τόνισε ο Martin Bradenburger ο όμιλος, μέσω της Lidl Hellas από το 1999 έχει επενδύσει πάνω από 1,4 δισ. ευρώ στην ελληνική αγορά και σήμερα αριθμεί 230 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 6.700 εργαζόμενους.

Στόχος της Lidl είναι να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών γρήγορα, απλά και εύκολα, κάτι που εξασφαλίζει με εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ portfolio προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα και τιμή».

Επενδύσεις και ανάπτυξη

Αναφερόμενος στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας επανέλαβε ότι μέσα στην τριετία 2024- 2026 η Lidl Hellas σχεδιάζει να επενδύσει πάνω από 120 εκατ.ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, τη δημιουργία νέων κέντρων logistics αλλά και την βελτίωση των υφισταμένων.

Κάνοντας ειδική αναφορά στους εγχώριους προμηθευτές ο ίδιος σημείωσε ότι η αλυσίδα το 2023 προχώρησε στην παραγωγή 1.624 προϊόντων από 409 παραγωγούς τονίζοντας ότι ο τζίρος από τις εξαγωγές που κάνουν τα ελληνικά προϊόντα μέσω του μητρικού ομίλου Schwarz σε 31 αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ανήλθαν το 2023 σε περίπου 500 εκατ.ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, ο Martin Brandenburger επεσήμανε ότι ως το τέλος του καλοκαιριού η Lidl Ελλάς σχεδιάζει να ανοίξει ένα ακόμη κατάστημα στην Αθήνα εισάγοντας καινοτομίες στο δίκτυο όπως ηλεκτρονικές αποδείξεις και self checkout ταμείο, το οποίο λάνσαρε στο κατάστημα της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη και επεκτείνει σύντομα στην Αθήνα. Στόχος είναι μέχρι τα τέλη του 2026 τα ταμεία αυτοεξυπηρέτησης να επεκταθούν σε όλα τα σημεία του δικτύου.

Σημειώνεται ότι η Lidl έχει επενδύσει επίσης πάνω από 10 εκατ. ευρώ σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της είναι πράσινη. Επίσης, η εταιρεία εισάγει καινοτομίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών έχοντας επενδύσει μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονικές ετικέτες τιμών (ESL) πάνω από 20 εκατ. ευρώ.

Επίσης, έχει λανσάρει το πρώτο κατάστημα self check out στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης και προωθεί paperless αποδείξεις (χωρίς χαρτί) για όλους τους χρήστες της κάρτας πιστότητας Lidl plus παράλληλα με οφέλη από συνεργασίες με τρίτους από τα τέλη Ιουλίου.

Συγκράτηση των τιμών

Αναφορικά με τις τιμές, ο κ. Brandenburger τόνισε ότι η Lidl προσφέρει τις ίδιες τιμές σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της ανεξαρτήτως τοποθεσίας ενώ οι τιμές των προϊόντων σήμερα είναι μειωμένες κατά 2,5% περίπου σε σχέση με την περυσινή χρονιά, ρυθμός διπλάσιος σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Σε ό,τι αφορά την γενικότερη πολιτική τιμών της αλυσίδας ο κ. Brandeburger είχε αναφέρει πρόσφατα ότι σε πάνω από 200 βασικά είδη, η Lidl Ελλάς είναι κατά 10% φθηνότερη από το μέσο όρο της αγοράς. Παράλληλα, είχε μειώσει μόνιμα τις τιμές για πάνω από 330 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τροφίμων ως και 37%.

Ειδικά για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ο κ. Brandenburger σημείωσε ότι αντιστοιχούν στο 70% του συνόλου των ειδών των προϊόντων που παρέχονται και αντιστοιχούν στο 80% του συνολικού ετήσιου τζίρου.

Στήριξη της τοπικής παραγωγής

Σημαντικό είναι ακόμη ότι η εταιρεία συνεργάζεται συνολικά με περισσότερους από 450 έλληνες προμηθευτές με το 65% του τζίρου να προέρχεται από τα δικά τους προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά δεν προορίζονται μόνο για την ελληνική αγορά αλλά εξάγονται στις 31 χώρες που δρασρτηριοποιείται η Lidl, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ. Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος, ο κύκλος εργασιών των συγκεκριμένων ελλήνων προμηθευτών στο εξωτερικό, για το 2022 υπερέβη τα 460 εκατ.ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τους τοπικούς παραγωγούς προμηθευτές, η εταιρεία εδώ και ενάμιση χρόνο έχει δημιουργήσει τη νέα σειρά τοπικών ποιοτικών προϊόντων «Νώμα», που αποτελείται πλέον από περισσότερους από 100 κωδικούς, ενώ ο κ. Bradenburger και στην προϊοντική πρωτοβουλία της σειράς γαλακτοκομικών «ΓΑΛΠΟ», με την οποία , όπως πρόσθεσε, κάνουμε πράξη την βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, στηρίζοντας τους προμηθευτές.