Mastercard: Τα μετρητά παραμένουν σημαντικά – Νέα projects το 2026

Αρκετά καινούρια project επιφυλάσσει η Mastercard για το 2026. Ανάμεσα σε αυτά η δυνατότητα κατάθεσης – ανάληψης σε σημεία του λιανεμπορίου, ήτοι μια λειτουργία σαν ΑΤΜ, αλλά και η αγορά εισιτηρίου σε υπεραστικά λεωφορεία με ένα tap.

Στον απολογισμό της χρονιάς αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πολύδωρος, country manager της Mastercard, υπογραμμίζοντας τις τρεις τάσεις της αγοράς. Αρχικά μίλησε για το ρυθμιστικό – κανονιστικό πλαίσιο που συνεχώς εξελίσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή.

Δεύτερο σημείο, αρκετά ενδιαφέρον, είναι ότι τα μετρητά συνεχίζουν όχι μόνο να υπάρχουν, αλλά θεωρούνται σημαντικά, καθώς αποτελούν το 42% του όγκου συναλλαγών στην Ελλάδα.

Τρίτον, ότι το εμπόριο αλλάζει και από το φυσικό, περάσαμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο και κατόπιν στις έξυπνες πληρωμές. «Μια νέα εποχή ξεκινάει, αυτή της Τεχνητής Νοημοσύνης», σημείωσε ο κ. Πολύδωρος, ενώ αναφέρθηκε και στην επιτυχία της χώρας όσον αφορά στην ψηφιοποίηση της οικονομίας.

Παρόλα ταύτα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας υπάρχει μια κόπωση του ρυθμού ανάπτυξης στις πληρωμές με κάρτα στην Ελλάδα, γεγονός που εξηγείται από την μεγάλη αύξηση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, κατά τον κ. Πολύδωρο.

Ερωτηθείς σχετικά με τις προμήθειες ο κ. Πολύδωρος σημείωσε «τιμολογούμε εύλογα με την υπηρεσία που προσφέρουμε».

Διεύρυνση του δικτύου

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση ετοιμάζει το επιτελείο της Mastercard, η οποία είναι στον αρχικό σχεδιασμό, αλλά θα αποτελέσει καινοτομία για την Ελλάδα. Ο λόγος για σημεία εμπορικά, όπου οι καταναλωτές θα έχουν την δυνατότητα για ανάληψη ή κατάθεση μετρητών με την κάρτα τους. Θα λειτουργούν δηλαδή σαν ΑΤΜ. Ο κ. Πολύδωρος εξήγησε ότι «εφόσον ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός θα το προτείνουμε στο οικοσύστημα και αν το δεχτούν θα δούμε περεταίρω τις λεπτομέρειες και με τους τεχνολογικούς παρόχους».

Προοπτικές και στόχοι για το 2026

Από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι ότι ξεκίνησε πιλοτικά το πρόγραμμα tap και αναμένεται να μπει σε λειτουργία το 2026. Πρόκειται για μια συνεργασία με όλα τα υπεραστικά λεωφορεία, όπου οι καταναλωτές θα έχουν την ευχέρεια πλέον με ένα ταπ της κάρτας να εκδίδουν το εισιτήριο τους, ουσιαστικά να χρεώνουν την κάρτα όπως γίνεται αυτή την στιγμή στα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΑ.

Σχετικά με την επένδυση στον τουρισμό, το 2026 θα πραγματοποιήσουν μια καμπάνια σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, εστιάζοντας στους πελάτες της Bank of China, που είναι περίπου 50 εκατομμύρια. Επιπλέον συνεχίζονται οι συνεργασίες με εταιρείες για ανταποδοτικά προνόμια στους πελάτες. Στοχοπροσήλωση θα συνεχίσει να υπάρχει στην ασφάλεια, ενώ εξίσου σημαντικό είναι να δίνονται και περισσότερα προνόμια στους κατόχους των καρτών, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Μεγάλο στοίχημα και η διείσδυση στις εταιρικές συναλλαγές, όπου ο όγκος είναι τεράστιος. Είναι ένας τομέας που θα κοιτάξουν να εντρυφήσουν μέσα στο 2026.

Ο κ. Πολύδωρος είπε μεταξύ άλλων για το όραμα και τους στόχους της Mastercard: «Το όραμα μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές θα κατέχουν χρηματοοικονομικές δεξιότητες για να αποφύγουν τα λάθη του παρελθόντος. Ένας από τους στόχους μας, που θέλει αρκετά μεγάλο σχεδιασμό, είναι η μείωση της ελάχιστης ηλικίας για την έκδοση καρτών πληρωμών». Σημειωτέον, ότι η Mastercard έχει δημιουργήσει ένα site, το Financial Literacy, για να παρέχει χρηματοοικονομική εκπαίδευση σε ​οικογένειες​ και εκπαιδευτικούς, μέσα από μαθήματα και δραστηριότητες που τους βοηθούν να δείξουν στους εφήβους πώς να διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους.